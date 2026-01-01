Chiesa storica di Amsterdam danneggiata da un incendio durante l'incendio del primo giorno di Capodanno

HQ

Un grande incendio devastò la Vondelkerk, una chiesa neogotica del XIX secolo ad Amsterdam, nelle prime ore del primo giorno di Capodanno, costringendo i residenti vicini a evacuare e causando gravi danni all'edificio storico.

L'incendio scoppiò poco dopo mezzanotte, intorno alle 00:45, con fiamme che avvolsero rapidamente il tetto e la guglia della chiesa. I servizi di emergenza hanno isolato l'area circostante mentre forti venti diffondevano detriti in fiamme.

I vigili del fuoco riuscirono a controllare l'incendio entro la tarda mattinata. Mentre la torre della chiesa è crollata e il tetto è stato distrutto, le autorità hanno riferito che gli ingegneri strutturali ritengono che le pareti esterne rimangano stabili. Non sono state segnalate vittime.

La Vondelkerk, costruita circa 150 anni fa e deconsacrata negli ultimi decenni, è considerata un importante monumento culturale nella capitale olandese. La causa dell'incendio non è ancora stata confermata e sono in corso un'indagine.

Informazioni sulla Vondelkerk ( fonte aggiornata):

La Chiesa di Vondel (olandese: Vondelkerk) è un ex edificio ecclesiastico situato su Vondelstraat ad Amsterdam-West. Dal 1880 al 1977, l'edificio (progettato dall'architetto Pierre Cuypers) servì come Chiesa del Sacrissimo Cuore di Gesù per la parrocchia cattolica romana omonima. Dopo la deconsacrazione, la navata centrale fu utilizzata per scopi come concerti, mentre gli spazi circostanti furono affittati come uffici.

In un incendio nel novembre 1904, la torre originale fu distrutta. Fu ricostruita secondo un progetto di Joseph Cuypers, figlio di Pierre Cuypers. Nelle prime ore del 1° gennaio 2026, è scoppiato un altro incendio, questa volta distruggendo completamente l'edificio.