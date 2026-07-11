Children of Blood & Bone L'autrice dice di non avere intenzione di vedere l'adattamento cinematografico del suo libro

Tomi Adeyemi, autrice del celebre romanzo fantasy YA Children of Blood & Bone, ha dichiarato pubblicamente che non guarderà né sosterrà l'adattamento cinematografico della sua opera, previsto per la prima volta il 15 gennaio 2027.

In un TikTok condiviso dalla stessa Adeyemi, l'autrice e co-sceneggiatrice del film afferma che "c'è un motivo se non pubblicherò nulla sull'adattamento del mio lavoro." Adeyemi non entra in molti dettagli, ma aggiunge che non ha visto il film e non lo guarderà quando uscirà.

"È stato doloroso trattenere tutto questo da tutti voi.... E mi dispiace se qualcuno di voi ha pensato che non mi importasse di NOI. Più di qualsiasi glitter," condivise Adeyemi online. L'autrice ha anche mostrato quella che sembra essere una conversazione in DM tra lei e la star Amandla Stenberg, in cui ha detto: "Non usate mai più il mio nome in un'intervista o in un video. Non scrivermi. Non chiamarmi."

L'adattamento di Children of Blood & Bone proviene da Paramount ed è diretto da Gina Prince-Bythewood. Come il libro, segue la storia di una giovane donna in un regno fantasy africano, che deve riconquistare la magia rubata al suo popolo. Forse non sapremo mai cosa abbia causato questo tipo di rancore tra l'autore e i creatori dell'adattamento, ma questo è un livello di terra bruciata che abbiamo visto solo con George R.R. Martin che ha messo in luce House of the Dragon in un post sul blog.