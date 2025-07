Chillin' by the Fire, il gioco più stravagante del Nintendo Direct, è ora disponibile su Switch 2

Il Nintendo Direct Partner Showcase per i prossimi giochi Switch e Switch 2 potrebbe essere stato privo di grandi annunci, ma aveva una buona varietà di generi e dimensioni, inclusi alcuni piccoli giochi carini che sicuramente delizieranno i giocatori alla ricerca di un'esperienza accogliente e rilassante: Chillin' by the Fire.

Il nome del gioco, sviluppato da Oink Games, dice tutto. Chillin' by the Fire è un simulatore di falò, con l'unico obiettivo di accendere e mantenere un fuoco sulla spiaggia. La cosa bella è che supporta la GameChat e la fotocamera di Nintendo Switch 2 (puoi usare la fotocamera Nintendo o qualsiasi fotocamera USB), quindi puoi letteralmente sederti accanto al fuoco con i tuoi amici a chattare.

Il gioco sembra essere un'esclusiva per Nintendo Switch 2, non in uscita sullo Switch originale, proprio perché GameChat con compatibilità video è il suo grande punto di forza. E la notizia migliore è che esce oggi. Darai una possibilità a Chillin' by the Fire ?