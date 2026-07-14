Chipotle Mexican Grill aprirà il primo ristorante in Messico

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Chipotle Mexican Grill, la catena di ristoranti statunitense che propone piatti fortemente ispirati alla cucina messicana, sta per aprire finalmente il suo primo punto vendita in Messico questa settimana. Anche se può sembrare ovvio mettere una catena messicana di fast food in Messico, in passato le franchigie statunitensi che si espandevano nei "paesi d'origine" della loro cucina non è sempre stato ben accolto.

Come sottolinea la BBC, Taco Bell non ha più punti vendita messicane e Domino's Pizza non opera in Italia. Ma il capo di Chipotle, Scott Boatwright, spera che le cose siano diverse con il suo marchio. "Entriamo in Messico con profondo rispetto per il patrimonio culinario del paese e un impegno a offrire l'esperienza Chipotle con eccellenza", ha detto.

"Non vediamo l'ora di servire nuovi ospiti e guadagnarci un posto nella vivace cultura gastronomica messicana," ha aggiunto. Il nuovo ristorante si collocerà sul lato nord-est di Nuevo León, non lontano dal confine texano, e se tutto andrà bene, sarà il primo di una nuova serie di ristoranti in arrivo in Messico.

Chipotle, che conta già più di 4.100 sedi in tutto il mondo, prevede di aprirne altre 370 solo quest'anno, incluse inaugurazioni a Singapore e Corea del Sud.