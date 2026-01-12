Chiudere Grok e X è un "capitalismo clientelare di base", sostiene il CEO di Epic, Tim Sweeney,

HQ

Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, si è immerso nel mare tempestoso di discussioni riguardo al divieto di Grok e alla piattaforma su cui è tenuto il chabot AI. Dopo che la funzione Imagine di Grok è stata abusata dagli utenti di Twitter/X per creare immagini indecenti di bambini e sessualizzare donne senza il loro consenso, ci sono state richieste affinché il chatbot e X stesso vengano vietati da parte dei governi.

Sweeney non è d'accordo con nessun tipo di divieto e crede che tutti i modelli di IA "vadano fuori controllo di tanto in tanto". "Tutte le principali IA hanno documentato casi di deraglia; tutte le grandi aziende di IA fanno del loro meglio per contrastare questo; nessuna è perfetta. I politici che chiedono ai guardiani di schiacciare selettivamente l'azienda di chi è il loro avversario politico sono capitalismo clientelare di base," ha detto su Twitter/X.

Molti hanno commentato sotto il post di Sweeney, chiedendogli se fosse consapevole di ciò che stava difendendo e spiegando perché i contenuti generati da Grok semplicemente non erano accettabili. "Difendo piattaforme aperte, libertà di parola e applicazione coerente dello stato di diritto. Le cose cattive che fanno le persone con l'IA non le difendo, ma mi oppongo fermamente al fatto che alcune azioni illecite vengano usate come pretesto per minare le libertà di tutti," spiegò Sweeney.

Il problema della controversia su Grok Imagine è che è molto difficile capire come questa funzione non possa finire per essere abusata. Creare immagini di persone reali è un caso d'uso pericoloso in ogni caso, perché può portare a disinformazione e, in questo caso, ad abusi. Diventa quindi difficile difendere questa caratteristica come una caratteristica che ha i suoi vantaggi nonostante gli svantaggi, dato che i principali casi d'uso sembrano riguardare a persone strane e pervertite, come dimostrano le recenti controversie di Grok.

A che punto ti collochi in questo dibattito?