Chiwetel Ejiofor rimane bloccato nel seminterrato di un negozio di mobili nel prossimo horror atteso di A24 Backrooms

HQ

Uno dei motivi per cui continuiamo a sostenere e sostenere A24 ruota attorno al modo in cui la casa di produzione sembra dedicare un grande focus alla creazione di progetti originali e insoliti. Presto potremo vedere Undertone al cinema per un'esperienza horror inquietante e speciale, e poi sviluppare ulteriormente su questo quando Backrooms arriverà poco dopo.

Parlando di quest'ultimo progetto, ora è arrivato un trailer completo del film per anticipare cosa offrirà. Per farla breve, ruota attorno a un uomo che scopre una porta nel seminterrato di un negozio di mobili che conduce a un luogo insolito con stanze e corridoi apparentemente infiniti. Perché? Questo è solo il problema, perché nessuno lo sa, ma c'è chiaramente qualcosa di più profondo in gioco, come suggerisce il trailer.

Diretto da Kane Parsons, che aveva originariamente ideato The Backrooms concept per il suo canale YouTube prima che A24 gli investisse milioni di dollari per realizzare il progetto in pieno, questo film vede come protagonista Chiwetel Ejiofor, insieme a Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett e Lukita Maxwell.

Con la prima prevista per il 29 maggio, potete vedere qui sotto l'ultimo e strano trailer di Backrooms.