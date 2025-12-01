Chloe Zhao inizialmente voleva dirigere Vedova Nera ma le è stata offerta Eternals

Eternals è spesso considerato uno dei film più mediocri e polarizzanti del Marvel Cinematic Universe, anche se si prende qualche rischio e cerca di differenziarsi dallo stile tipico verso cui tendono i film di supereroi. Il film è stato diretto dalla regista Chloe Zhao, che in una recente intervista ha rivelato di essere venuta alla Disney e Marvel Studios per dirigere un film MCU con l'intenzione di prendere il protagonismo su Black Widow.

Il film che sarebbe stata l'ultima apparizione di Scarlett Johansson nell'MCU è stato diretto da Cate Shortland, e il motivo è che conflitti di agenda hanno impedito a Zhao di accettare il lavoro. Questo significava che le veniva consegnato Eternals invece.

Parlando con The Ringer, Zhao osserva: "All'inizio ho scelto Black Widow, poi c'è stato un conflitto di programmazione. E poi, quando Nate Moore, il mio produttore per Eternals, mi ha mostrato il trattamento, ho pensato: 'Oh, wow. Ho tutti questi immortali, come in una pièce greca, per discutere dell'umanità. E poi posso creare mostri e dèi spaziali, giusto? Probabilmente avrebbe dovuto spaventarmi. Non lo so. Tendo a saltare prima di sapere nuotare."

Pensi che Black Widow sarebbe stato più adatto a Zhao?