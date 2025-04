Chopper, caschi, caccia stellari e un logo compongono il resto della gamma Star Wars Day di Lego

HQ

È quasi Star Wars Day mentre ci avviciniamo sempre di più all'annuale May the Fourth, e con Star Wars Celebration 2025 che accadrà alla fine di questa settimana, non è una grande sorpresa che Star Wars e Lego si siano uniti per mostrare un sacco di nuovi set.

Oltre al set di navi Jango Fett che abbiamo messo in evidenza in precedenza, sono stati annunciati anche molti altri set, tra cui un droide astromeccanico costruibile, navi da caccia stellari, diorami per elmetti e persino il famoso e iconico logo Star Wars.

Il Brick-Built Star Wars Logo è praticamente esattamente quello che dice sulla scatola, con questo che è un logo 3D di 700 pezzi che raffigura il classico titolo Star Wars. Questo set, come tutti gli altri appena annunciati, debutterà il 1° maggio e, per quanto riguarda il prezzo, sarà venduto al dettaglio a £ 59,99 / € 69,99 / $ 59,99

Il prossimo è il set costruibile Chopper, un set da 1.039 pezzi che consente ai fan di costruire la propria versione del famoso droide di Star Wars Rebels e Ahsoka. Sarà venduto a £ 94,99 / € 109,99 / $ 99,99.

Poi arrivano due nuovi modelli di caschi, con questo incentrato su Jango Fett e Kylo Ren. I set sono rispettivamente di 616 e 529 pezzi e saranno venduti a £ 69,99 / € 799,99 / $ 69,99 per Jango e £ 59,99 / € 69,99 / $ 69,99 per Kylo.

Come per le nuove navi, una è Kylo Ren's Command Shuttle. Questo sarà un set di 386 pezzi che ti costerà £ 59,99 / € 69,99 / $ 69,99. È supportato da un Rebel U-Wing Starfighter che si estende su 594 pezzi e che verrà spedito per £ 59,99 / € 69,99 / $ 69,99.

Per quanto riguarda ciò che rimane, anche diversi nuovi Brickheadz sono pronti a debuttare, con uno che offre Luke Skywalker nella sua attrezzatura Rebel Pilot e l'altro con Revenge of the Sith: Heroes and Villains, vale a dire Padme Amidala, Anakin Skywalker, General Grievous, Mace Windu e Darth Sidious. Quest'ultimo set sarà venduto a £ 44,99 / € 49,99 / $ 49,99.

Aggiungerai qualcuno di questi set alla tua collezione?