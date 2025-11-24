Chris Charla di Xbox: "L'entusiasmo degli sviluppatori di giochi per Game Pass non è mai diminuito"

HQ

È stato un anno strano per Xbox e Game Pass, perché recentemente sono stati annunciati una serie di importanti aumenti di prezzo che hanno trasformato il servizio in abbonamento da indiscutibile miglior offerta nel gaming a un servizio più per appassionati. Puoi ancora ottenere una versione di Game Pass a un prezzo accessibile, ma chi cerca lanci dal primo giorno e tutta la gamma di nuovi progetti inclusi, dovrà spendere una somma seria ogni singolo mese.

Quindi questo grande cambiamento - che ha influenzato la percezione del servizio dalla community - ha qualche impatto sugli sviluppatori e su come vedono Game Pass ? Abbiamo chiesto recentemente al direttore generale del Portfolio e dei Programmi di Xbox, Chris Charla, durante un'intervista a DevGAMM.

"Beh, penso che l'entusiasmo degli sviluppatori di giochi per Game Pass non sia mai diminuito, giusto? E, sai, quando abbiamo sviluppatori che tornano da noi e fanno un secondo gioco, un terzo, un settimo gioco, sai, su Game Pass, questo ci dice in modo estrinico che stiamo facendo qualcosa di giusto. E, naturalmente, quando vediamo i giocatori godersi e amare tutti i titoli straordinari presenti su Game Pass, ci sentiamo davvero bene."

Abbiamo anche chiesto a Charla come la varietà di diversi progetti su Game Pass influenzi il modo in cui sviluppatori di diverse scale e dimensioni vedono il servizio. Abbiamo chiesto come l'arrivo di Keeper, ad esempio, potesse influenzare eventuali piccoli sviluppatori indie che vogliono unirsi alla piattaforma tramite l'iniziativa indie-orientata ID@Xbox.

"Penso che con i videogiochi, più siamo, meglio è, giusto? E il fatto che ci sia un ottimo gioco su Xbox di un grande studio con Double Fine, non influisce su nessuno, giusto? Forse fa guardare la Xbox, accendere di più la Xbox e portare più giochi."

Infine, abbiamo chiesto della prossima line-up ID@Xbox e cosa aspettarci a riguardo. Charla, naturalmente, era titubante a svelare qualcosa, ma ci ha stuzzicato con quanto segue: "Mi sento davvero bene per la lineup che arriverà nel programma ID@Xbox nei prossimi sei-nove mesi."

Guarda qui sotto l'intervista completa, con sottotitoli locali, con Charla.