Chris Charla parla del supporto "davvero forte" per Xbox Play Anywhere e ROG Xbox Ally

Sebbene Xbox stia perdendo terreno rispetto ai concorrenti nella divisione console domestiche da molto tempo, un ambito in cui è anni luce avanti rispetto alla concorrenza è quello dello streaming e della rendere i titoli di proprietà accessibili su una vasta gamma di piattaforme senza che il consumatore debba spendere di più per passare da un PC all'altro, Xbox, mobile, cloud, e così via.

L'iniziativa Xbox Play Anywhere è stata solo vantaggiosa per i consumatori, e parlando di questo e di come la tecnologia cloud e dello streaming (e persino il dispositivo portatile ROG Xbox Ally ) abbiano reso tutto più facile per i giocatori e anche per sviluppatori su scala più piccola, GM of Portfolio and Programmes su Xbox, Chris Charla ci ha detto quanto segue.

"Sì, la realtà è che quando parliamo con sviluppatori indie, sono quasi tutti giocatori indie, giusto? Come se tutti giocassero a giochi. E penso che l'idea che, ehi, giocare su console sia fantastica, sedersi sul divano a giocare sia la cosa migliore. Ma giocare quando sono all'aeroporto è anche il massimo. Suonare quando sono sull'autobus è fantastico. Giocare quando sono seduto al lavoro al portatile (non dirlo al mio capo) è anche fantastico. E così le persone ricevono subito la promessa. Cioè, oh sì, certo, è fantastico. E quindi, quando parliamo con loro del lavoro extra necessario per realizzare un gioco Xbox Play Anywhere, dove puoi comprarlo sulla tua console Xbox, giocarlo sul PC Xbox, trasmetterlo in streaming su Fire Stick o LG TV o altro, capiscono perfettamente. E il sostegno è stato davvero forte. E sì, è stato davvero bello."

Poi ha paragonato tutta la situazione al mondo della musica, e a come possiamo facilmente passare da un'esperienza di ascolto in vinile fisico a musica digitale e in streaming.

"Sì, è un paragone che ho fatto stamattina: adoro il vinile e ascolto molti dischi in vinile quando sono a casa. Ma quando esco, li faccio in streaming. E l'esperienza non è esattamente la stessa. E possiamo discutere di, oh, il vinile è così caldo, il flusso è così preciso. Ma la realtà è che queste sono discussioni per appassionati. Adoro la musica. Voglio solo ascoltare musica. E penso che valga lo stesso per i giochi. Se sono a casa e posso giocare in locale, è quello che farò. Ma se sono in aeroporto e sto facendo streaming, va bene anche così. E fortunatamente ora con l'Xbox Ally non devo sempre prendere questa decisione perché ora ho l'Ally nello zaino. Posso giocare in locale o in streaming in aeroporto e praticamente ovunque vada. E in effetti, devo ammettere che ora sono una di quelle persone che si sdraia sul divano con la televisione spenta proprio qui sulla schiena, a giocare la mia Ally a due pollici dalla faccia. È davvero piacevole. Tiene davvero bene. Ma forse sono troppo pigro per prendere il telecomando adesso."

Puoi vedere l'intervista completa con Charla qui sotto, con sottotitoli localizzati, dove ha anche parlato di come l'entusiasmo per Game Pass non sia diminuito per gli sviluppatori.