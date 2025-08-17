Chris Columbus: Mamma ho perso l'aereo dovrebbe essere lasciato nel passato
Nessuna speranza per un riavvio, la magia non può essere ricatturata.
Il regista Chris Columbus, noto per aver creato molti film magici per l'infanzia come Harry Potter e Mamma ho perso l'aereo, ha diversi piani per film cult nostalgici come Gremlins e I Goonies. Ma se c'è una serie di film che non è particolarmente interessato a rivisitare, è Mamma ho perso l'aereo. In una breve intervista con ET, ha spiegato che alcune cose semplicemente non possono essere recuperate dopo decenni:
"Penso che Mamma ho perso l'aereo esista davvero, non come questo segnatempo, ma è stato un momento molto speciale, e non puoi davvero riconquistarlo. Penso che sia un errore cercare di tornare indietro e riconquistare qualcosa che abbiamo fatto 35 anni fa. Penso che dovrebbe essere lasciato stare".
Nel frattempo, Macaulay Culkin ha precedentemente espresso interesse a riprendere il ruolo dell'astuto Kevin McAllister, ma allo stato attuale non ci sono piani concreti per far rivivere il franchise di Mamma ho perso l'aereo.
Sei d'accordo con Colombo? O ti piacerebbe vedere un nuovo film di Mamma ho perso l'aereo sugli schermi?