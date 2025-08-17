Chris Columbus: Mamma ho perso l'aereo dovrebbe essere lasciato nel passato

HQ

Il regista Chris Columbus, noto per aver creato molti film magici per l'infanzia come Harry Potter e Mamma ho perso l'aereo, ha diversi piani per film cult nostalgici come Gremlins e I Goonies. Ma se c'è una serie di film che non è particolarmente interessato a rivisitare, è Mamma ho perso l'aereo. In una breve intervista con ET, ha spiegato che alcune cose semplicemente non possono essere recuperate dopo decenni:

"Penso che Mamma ho perso l'aereo esista davvero, non come questo segnatempo, ma è stato un momento molto speciale, e non puoi davvero riconquistarlo. Penso che sia un errore cercare di tornare indietro e riconquistare qualcosa che abbiamo fatto 35 anni fa. Penso che dovrebbe essere lasciato stare".

Nel frattempo, Macaulay Culkin ha precedentemente espresso interesse a riprendere il ruolo dell'astuto Kevin McAllister, ma allo stato attuale non ci sono piani concreti per far rivivere il franchise di Mamma ho perso l'aereo.

Sei d'accordo con Colombo? O ti piacerebbe vedere un nuovo film di Mamma ho perso l'aereo sugli schermi?