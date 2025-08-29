Chris Columbus ricorda di essere stato licenziato dai Fantastici Quattro di Tim Story

I supereroi non sono qualcosa che interessa a Chris Columbus – almeno non più – e c'è un'ottima ragione per questo. In un recente episodio del podcast Fade to Black, in cui ha discusso principalmente del suo prossimo film Netflix Thursday Murder Club, Columbus ha rivelato che nel 1995 ha scritto una bozza per quello che sarebbe poi diventato i Fantastici Quattro. Ma quando in seguito ha incontrato il regista del film e ha suggerito che la produzione avrebbe dovuto trarre più ispirazione dai fumetti classici di Jack Kirby, è stato quasi immediatamente licenziato.

Columbus ricorda di aver ricevuto una telefonata a casa da uno dei dirigenti della 20th Century Fox che gli disse senza mezzi termini:

"Sei licenziato. Avevi un'opinione eccessiva".

Anche se il suo nome è rimasto nei titoli di coda come produttore esecutivo, non ha avuto un vero coinvolgimento con il film. Secondo Columbus, l'incidente ha smorzato il suo interesse a scrivere un altro film di supereroi. Ammette anche che altri lo hanno già fatto molto meglio di quanto avrebbe mai potuto fare lui, indicando Spider-Man 2 di Sam Raimi come l'esempio perfetto di come il genere dovrebbe essere gestito.

Cosa ne pensi dei Fantastici Quattro del 2005?