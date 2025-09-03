Chris Froome ha subito ferite potenzialmente letali in un incidente, rivela sua moglie

HQ

Chris Froome, ciclista britannico su Israel-Premier Tech, quattro volte vincitore del Tour de France, ha subito un grave incidente durante l'allenamento la scorsa settimana. È stato riferito che il 40enne è stato trasportato in aereo all'ospedale militare Sainte-Anne Toulon, specializzato in chirurgia toracica, nel sud della Francia, vicino a Monaco, dove vive.

Ora, sua moglie, Michelle, ha detto al Times quanto fossero gravi le ferite di Froome. Ha subito cinque costole rotte, un polmone collassato e una frattura delle vertebre lombari nell'incidente di allenamento, ma la parte peggiore è stata trovata dai medici quando lo hanno curato. Froome aveva subito una rottura del pericardio, una lesione in cui è strappato il sacco che circonda il cuore.

Per fortuna, l'intervento chirurgico ha avuto successo e lui sta "bene", secondo la moglie di Froome su The Times (via BBC), ma ci vorrà molto tempo per riprendersi. "Non andrà in bicicletta per un po'. Chris è felice che tu condivida questo perché le persone hanno bisogno di capire cosa sta succedendo".

Froome gareggiava ancora anche alla sua età, e in agosto finì 68º al Tour de Pologne. Ha vinto sette Grandi Giri, tra cui quattro Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e 2017, un Giro d'Italia nel 2018 e due Vuelta a España nel 2011 e nel 2017. Ha partecipato l'ultima volta al Tour de France e alla Vuelta nel 2022 e ha subito un infortunio all'inizio del 2025, dove si è rotto la clavicola.