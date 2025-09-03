Chris Froome ha subito ferite potenzialmente letali in un incidente, rivela sua moglie
Le ferite di Froome sono state molto peggiori di alcune ossa rotte, ma si riprenderà con il tempo.
Chris Froome, ciclista britannico su Israel-Premier Tech, quattro volte vincitore del Tour de France, ha subito un grave incidente durante l'allenamento la scorsa settimana. È stato riferito che il 40enne è stato trasportato in aereo all'ospedale militare Sainte-Anne Toulon, specializzato in chirurgia toracica, nel sud della Francia, vicino a Monaco, dove vive.
Ora, sua moglie, Michelle, ha detto al Times quanto fossero gravi le ferite di Froome. Ha subito cinque costole rotte, un polmone collassato e una frattura delle vertebre lombari nell'incidente di allenamento, ma la parte peggiore è stata trovata dai medici quando lo hanno curato. Froome aveva subito una rottura del pericardio, una lesione in cui è strappato il sacco che circonda il cuore.
Per fortuna, l'intervento chirurgico ha avuto successo e lui sta "bene", secondo la moglie di Froome su The Times (via BBC), ma ci vorrà molto tempo per riprendersi. "Non andrà in bicicletta per un po'. Chris è felice che tu condivida questo perché le persone hanno bisogno di capire cosa sta succedendo".
Froome gareggiava ancora anche alla sua età, e in agosto finì 68º al Tour de Pologne. Ha vinto sette Grandi Giri, tra cui quattro Tour de France nel 2013, 2015, 2016 e 2017, un Giro d'Italia nel 2018 e due Vuelta a España nel 2011 e nel 2017. Ha partecipato l'ultima volta al Tour de France e alla Vuelta nel 2022 e ha subito un infortunio all'inizio del 2025, dove si è rotto la clavicola.