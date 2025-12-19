Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Chris Froome rimane riservato sul suo futuro durante un tributo emozionante alla Vuelta 2026

Chris Froome ha ricevuto un tributo emozionante dopo aver vinto La Vuelta nel 2011 e nel 2017.

HQ

Chris Froome, ciclista professionista britannico che ha vinto due volte La Vuelta a España, nel 2011 e nel 2017, oltre a cinque tappe individuali, ha ricevuto un meritato omaggio dagli organizzatori della gara durante la presentazione della Vuelta a España 2026 a Monaco questa settimana.

Froome, 40 anni, era ancora attivo nel 2025, lavorando per Israel-Premier Tech (attualmente nota come NSN Cycling Team), ma il suo contratto non è stato rinnovato per il 2026. Ad agosto ha subito un grave incidente durante l'allenamento con ferite potenzialmente letali, ed è stato sottoposto a tre interventi chirurgici, già martedì scorso, ma è determinato a recuperare e non ha annunciato il ritiro.

Interrogato da CyclingNews, ha detto che "presto la gente lo saprà" dei suoi piani per il prossimo anno. Quando gli è stato messo sotto pressione, ha detto che nei prossimi mesi avrebbe annunciato i suoi piani: "Ho un'idea abbastanza chiara, ma non sono ancora pronto ad annunciarla."

Froome, che ha vinto anche il Tour de France quattro volte (2013, 2015, 2016 e 2017) e il Giro d'Italia (2018), oltre che il Critérium du Dauphiné tre volte, si è emozionato guardando i video delle sue vittorie alla Vuelta, soprattutto nel 2011, il suo primo Grand Tour, che sembrava "guardare una gara degli anni '80 o '90, sembra così tanto tempo fa". "La Vuelta è stata davvero una parte speciale della mia carriera, come ciclista, mi ha regalato tanti ricordi speciali e molta sofferenza nel frattempo. Ma è la gara che ho sempre aspettato con più ansia."

Chris Froome rimane riservato sul suo futuro durante un tributo emozionante alla Vuelta 2026
Nicola Devecchi / Shutterstock

This post is tagged as:

SportciclismoLa Vuelta


Caricamento del prossimo contenuto