Chris Froome rimane riservato sul suo futuro durante un tributo emozionante alla Vuelta 2026

Chris Froome, ciclista professionista britannico che ha vinto due volte La Vuelta a España, nel 2011 e nel 2017, oltre a cinque tappe individuali, ha ricevuto un meritato omaggio dagli organizzatori della gara durante la presentazione della Vuelta a España 2026 a Monaco questa settimana.

Froome, 40 anni, era ancora attivo nel 2025, lavorando per Israel-Premier Tech (attualmente nota come NSN Cycling Team), ma il suo contratto non è stato rinnovato per il 2026. Ad agosto ha subito un grave incidente durante l'allenamento con ferite potenzialmente letali, ed è stato sottoposto a tre interventi chirurgici, già martedì scorso, ma è determinato a recuperare e non ha annunciato il ritiro.

Interrogato da CyclingNews, ha detto che "presto la gente lo saprà" dei suoi piani per il prossimo anno. Quando gli è stato messo sotto pressione, ha detto che nei prossimi mesi avrebbe annunciato i suoi piani: "Ho un'idea abbastanza chiara, ma non sono ancora pronto ad annunciarla."

Froome, che ha vinto anche il Tour de France quattro volte (2013, 2015, 2016 e 2017) e il Giro d'Italia (2018), oltre che il Critérium du Dauphiné tre volte, si è emozionato guardando i video delle sue vittorie alla Vuelta, soprattutto nel 2011, il suo primo Grand Tour, che sembrava "guardare una gara degli anni '80 o '90, sembra così tanto tempo fa". "La Vuelta è stata davvero una parte speciale della mia carriera, come ciclista, mi ha regalato tanti ricordi speciali e molta sofferenza nel frattempo. Ma è la gara che ho sempre aspettato con più ansia."