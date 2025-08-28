Chris Froome trasportato in aereo in ospedale dopo essere stato investito durante l'allenamento

HQ

Chris Froome, 40enne ciclista britannico su Israel-Premier Tech, ha subito un grave incidente durante l'allenamento ed è stato trasportato in aereo in un ospedale di Tolone, nel sud della Francia, vicino a Monaco, dove vive. Secondo le informazioni rilasciate dal team, ha subito cinque costole rotte, una frattura delle vertebre lombari e un polmone collassato.

Era cosciente dopo l'incidente, secondo L'Equipe (via CyclingWeekly) e ora rimane in condizioni stabili. Oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per le sue ferite e per fortuna non ha subito lesioni alla testa.

Froome è sette volte vincitore di Grand Tour, tra cui quattro Tour de France, nel 2013, 2015, 2016 e 2017, un Giro d'Italia nel 2018 e due Vuelta a España nel 2011 e 2017. Ha partecipato l'ultima volta al Tour de France e alla Vuelta nel 2022 e ha subito un infortunio all'inizio del 2025, dove si è rotto la clavicola. Ha corso al Tour de Pologne all'inizio di agosto 2025, finendo 68°.