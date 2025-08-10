Italiano
Chris Hemsworth mette a tacere le preoccupazioni di un'uscita di scena come Thor nel Marvel Cinematic Universe

La recente dichiarazione era più per celebrare la sua storia come personaggio, non come un addio preventivo.

Recentemente, Chris Hemsworth ha pubblicato una dichiarazione, più o meno nello stesso periodo in cui è stato rivelato che la star sarebbe apparsa nel prossimo Avengers: Doomsday come Thor, una dichiarazione che suggeriva che il suo tempo stava volgendo al termine come il più forte Avenger. Questo è arrivato anche quando è iniziata a circolare una voce secondo cui Marvel stava cercando di utilizzare i due prossimi film dei Vendicatori come un modo per mandare via il Thor di Hemsworth, ma forse tutto questo è stato frainteso.

Ora, in una recente intervista con The Hollywood Reporter, Hemsworth ha affermato che la dichiarazione ha dato " un'impressione sbagliata", con lo scopo di celebrare il suo passato come Thor mentre guarda avanti alla prossima fase del viaggio.

Per intero, Hemsworth spiega: "Alcune persone mi hanno chiesto informazioni e qualcuno del mio team ha detto: 'Uffa, abbiamo dato un'impressione sbagliata qui'. Non abbiamo fatto alcun [controllo dei danni]; Non è stato necessario alcun controllo dei danni. Ma molto è stato letto in un po'. Stavo già iniziando un altro capitolo di questo personaggio, e questo viaggio è stata la parte più importante della mia carriera. Quindi [il video] è stato un momento di gratitudine, e non era nient'altro. Ma è stato sicuramente frainteso e percepito in modo diverso".

Quindi forse Thor non andrà da nessuna parte presto, e forse possiamo aspettarci molte altre avventure con il dio norreno di Hemsworth. Ti piacerebbe vedere più di Thor nel MCU?

