Chris Hemsworth mette a tacere le preoccupazioni di un'uscita di scena come Thor nel Marvel Cinematic Universe

Recentemente, Chris Hemsworth ha pubblicato una dichiarazione, più o meno nello stesso periodo in cui è stato rivelato che la star sarebbe apparsa nel prossimo Avengers: Doomsday come Thor, una dichiarazione che suggeriva che il suo tempo stava volgendo al termine come il più forte Avenger. Questo è arrivato anche quando è iniziata a circolare una voce secondo cui Marvel stava cercando di utilizzare i due prossimi film dei Vendicatori come un modo per mandare via il Thor di Hemsworth, ma forse tutto questo è stato frainteso.

Ora, in una recente intervista con The Hollywood Reporter, Hemsworth ha affermato che la dichiarazione ha dato " un'impressione sbagliata", con lo scopo di celebrare il suo passato come Thor mentre guarda avanti alla prossima fase del viaggio.

Per intero, Hemsworth spiega: "Alcune persone mi hanno chiesto informazioni e qualcuno del mio team ha detto: 'Uffa, abbiamo dato un'impressione sbagliata qui'. Non abbiamo fatto alcun [controllo dei danni]; Non è stato necessario alcun controllo dei danni. Ma molto è stato letto in un po'. Stavo già iniziando un altro capitolo di questo personaggio, e questo viaggio è stata la parte più importante della mia carriera. Quindi [il video] è stato un momento di gratitudine, e non era nient'altro. Ma è stato sicuramente frainteso e percepito in modo diverso".

Quindi forse Thor non andrà da nessuna parte presto, e forse possiamo aspettarci molte altre avventure con il dio norreno di Hemsworth. Ti piacerebbe vedere più di Thor nel MCU?