Chris Hemsworth sembra implicare che un quinto film di Thor verrà realizzato dopo Avengers: Doomsday

Per un po', sembrava che il periodo di Chris Hemsworth nei panni di Thor stesse per concludersi con il prossimo Avengers: Doomsday, in quello che potrebbe essere un grande addio per il personaggio. Tuttavia, questa decisione fu poi rapidamente smascherata da Hemsworth, che affermò che le preoccupazioni precedenti riguardo alla fine del suo periodo come Thor erano semplicemente fraintese.

L'ultimo sviluppo sembra suggerire che il periodo di Hemsworth nei panni di Thor non solo non sia ancora finito, ma sia anche apparentemente ancora cruciale per il futuro dell'Universo Cinematografico Marvel. Questo arriva da una dichiarazione di Hemsworth nel podcast Smartless, dove osserva che sono in corso conversazioni sul futuro di Thor e che si stanno lanciando alcune "idee piuttosto uniche ".

"Ne parlavo con Kevin Feige, e lui ha detto che è bello perché il pubblico ora si aspetta colpi drammatici con il personaggio. Qualunque cosa facciamo dopo—abbiamo delle idee per fare qualcosa di davvero unico di nuovo e, si spera, essere [diversi]."

Non è chiaro per quanto tempo ancora Hemsworth rimarrà in uniforme nel ruolo di Thor, ma ha notato che ci si aspetta che appaia almeno "un paio di volte ancora". Questo potrebbe essere esteso ulteriormente, ma questa sembra essere la situazione attuale per il contratto di Hemsworth con la Marvel.

