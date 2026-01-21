Chris Pratt commenta sul drama dell'attrice AI Tilly Norwood: "Non so chi sia questa stronza"

HQ

Ci sono solo pochi grandi film che arriveranno questo gennaio, ma un esempio è il drama Mercy, in cui Chris Pratt interpreta un poliziotto processato dalla sua creazione di giudice IA, interpretata da Rebecca Ferguson. Se non avete visto un trailer di Mercy, ora potete vederne uno qui sotto.

Ma con l'IA che ha un ruolo così importante nel film, sul red carpet l'attore protagonista è stato interrogato sul ruolo dell'intelligenza artificiale nell'industria cinematografica, condividendo anche una breve opinione sulla controversa attrice IA chiamata Tilly Norwood.

Parlando con Variety, Pratt ha dichiarato: "Non credo che qualcuno che sia l'IA mi sostituirà. Ho sentito questa cosa su Tilly Norwood, penso sia tutta una stronzata. Non l'ho mai vista in un film. Non so chi sia questa stronza. È tutto falso finché non è qualcosa."

Continua: "Penso che sia uno strumento straordinario e, nelle mani giuste, può davvero aiutare le persone a raccontare storie. Inevitabilmente sconvolgerà l'industria. Siamo nel mezzo di una rivoluzione intellettuale. Non siamo né il primo né l'ultimo settore a essere sconvolto dall'IA, e penso che continuiamo semplicemente ad andare avanti. I grandi registi realizzeranno grandi film, e probabilmente implementeranno questi strumenti se aiutano a semplificare la produzione, se contribuiscono a ridurre i costi di produzione. È inevitabile. Non credo che si possa sostituire l'anima di un regista, di uno sceneggiatore, di un attore, di un cantante o di tutto questo che richiede desiderio umano, sofferenza, visione e arte."

Sei d'accordo con Pratt o pensi che l'IA continuerà ad avere un ruolo più grande e influente nei processi creativi chiave della realizzazione di film?