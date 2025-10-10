Chris Pratt deve convincere l'IA Rebecca Ferguson che non ha ucciso sua moglie in Mercy

Considerando la recente lista di film e progetti in cui Rebecca Ferguson è stata coinvolta, uno dei prossimi film dell'attrice svedese sembra quasi surreale.

Si chiama Mercy ed è un film in cui interpreta un giudice AI, progettato dal personaggio di Chris Pratt per semplificare il processo giudiziario e sradicare il crimine. Tuttavia, le cose prendono una brutta piega per il suo creatore quando Pratt si ritrova letteralmente sulla sedia calda e deve convincere la sua creazione che non ha ucciso sua moglie.

La sinossi approfondisce: "In un prossimo futuro, un detective (Chris Pratt) è sotto processo accusato di aver ucciso sua moglie. Ha 90 minuti per dimostrare la sua innocenza all'avanzato giudice dell'intelligenza artificiale (Rebecca Ferguson) che una volta ha sostenuto, prima che questo determini il suo destino.

Mercy è in realtà un film teatrale e debutterà il 23 gennaio. Puoi vedere il trailer del film qui sotto, dove vale anche la pena ricordare che, poiché si tratta di una produzione Amazon MGM Studios, probabilmente arriverà a Prime Video relativamente presto dopo la sua premiere completa.