Chris Pratt potrebbe ancora unirsi all'Universo DC, ma non come Batman
James Gunn lascia la porta aperta al suo ex frontman dei Guardiani della Galassia, ma chiude la porta al fatto di diventare il Crociato Incappucciato.
Una delle più grandi domande in questo momento riguardo al DC Universe è chi alla fine si assumerà il compito di diventare il Dark Knight. Molti hanno fatto il casting dei fan per il prossimo Batman, maDC Studios il suo co-boss James Gunn non sembra essere così pressato dall'assicurarsi una star per questo ruolo, notando che mentre è una priorità, la DC è più concentrata su altri progetti per l'immediato futuro.
Poiché sappiamo che a Gunn piace riunirsi con i suoi ex attori, tra cui le persone della trilogia diGuardians of the Galaxy, la domanda è se Chris Pratt alla fine si unirà alDC Universe, con alcuni che si chiedono addirittura se indosserà il cappuccio e diventerà Bruce WayBats ne. Questo non accadrà.
Parlando in un'intervista con PelucheEn ElEstuche, Gunn ha spiegato: "Come Batman? No. Come qualcos'altro? Sì".
Quindi il gioco è fatto, senza Prattman, almeno non presto. Chi ti piacerebbe vedere nel ruolo di Batman nel DC Universe ?