Chris Pratt potrebbe ancora unirsi all'Universo DC, ma non come Batman

HQ

Una delle più grandi domande in questo momento riguardo al DC Universe è chi alla fine si assumerà il compito di diventare il Dark Knight. Molti hanno fatto il casting dei fan per il prossimo Batman, maDC Studios il suo co-boss James Gunn non sembra essere così pressato dall'assicurarsi una star per questo ruolo, notando che mentre è una priorità, la DC è più concentrata su altri progetti per l'immediato futuro.

Poiché sappiamo che a Gunn piace riunirsi con i suoi ex attori, tra cui le persone della trilogia diGuardians of the Galaxy, la domanda è se Chris Pratt alla fine si unirà alDC Universe, con alcuni che si chiedono addirittura se indosserà il cappuccio e diventerà Bruce WayBats ne. Questo non accadrà.

Parlando in un'intervista con PelucheEn ElEstuche, Gunn ha spiegato: "Come Batman? No. Come qualcos'altro? Sì".

Quindi il gioco è fatto, senza Prattman, almeno non presto. Chi ti piacerebbe vedere nel ruolo di Batman nel DC Universe ?