Chris Pratt torna nel ruolo di James Reece nella seconda stagione di The Terminal List questo ottobre
Il prossimo capitolo della storia arriverà su Prime Video in autunno.
Dopo la prima stagione di The Terminal List di Prime Video, abbiamo effettivamente visto Chris Pratt tornare nel ruolo di James Reece nel progetto spin-off guidato da Taylor Kitsch The Terminal List: Dark Wolf. Nonostante ciò sia stato il caso, stavamo aspettando che il personaggio di Pratt tornasse sotto i riflettori in una seconda stagione della serie principale, cosa che accadrà prima possibile.
In un comunicato stampa, è confermato che The Terminal List tornerà su Prime Video per una nuova serie di episodi già dal 21 ottobre. Ci viene detto di aspettarci una stagione di otto episodi e che questo capitolo sarà basato sul secondo libro dell'autore Jack Carr, considerato True Believer e che vede Reece intraprendere un "viaggio di redenzione violenta, trovando un nuovo scopo dopo aver finito la sua lista."
È stato pubblicato un nuovo teaser per la prossima stagione, che potete vedere qui sotto, e altrimenti ci viene detto che la prossima stagione introdurrà alcuni nuovi personaggi/star, tra cui Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vasquez, Arnold Vosloo, Shiraz Tzarfati e altri.
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