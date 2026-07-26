Chris Rock scrive, dirige e recita nel dramma hollywoodiano di A24 Misty Green

Diventare famoso come celebrità e attore famoso non è così semplice né così glamour come potrebbe sembrare, almeno se vogliamo giudicare il prossimo film di Chris Rock. Conosciuto come Misty Green, questo film segue la protagonista interpretata da Rosalind Eleazar e mostra come lei continua a inseguire il sogno di diventare una sensazione hollywoodiana anche dopo essere stata messa da parte più e più volte.

Scritto e diretto da Rock, e persino con l'icona della commedia come star, Misty Green proviene da A24 e include un cast piuttosto ricco che comprende Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick e Topher Grace.

Per quanto riguarda la data di anteprima di Misty Green, tutto ciò che A24 ha comunicato finora è che il film debutterà a ottobre. La data esatta al momento non è chiara. Quello che abbiamo è un trailer da ammirare, che mostra i vari cast nei loro ruoli di alto livello hollywoodiani.