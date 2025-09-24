Christian Bale diventa il mostro di Frankenstein nel primo assaggio di The Bride

È un ottimo momento per essere un fan del famoso romanzo di Frankenstein di Mary Shelley, poiché quest'anno possiamo aspettarci l'adattamento di Guillermo del Toro che ruota attorno al Dr. Frankenstein che crea la sua creatura infernale, e poi all'inizio del 2026 possiamo aspettarci la storia di Maggie Gyllenhaal che ruota attorno a The Bride di Frankenstein.

A proposito di quest'ultimo, ora un trailer di The Bride è stato condiviso da Warner Bros., dandoci un assaggio della storia che è ambientata nell'America degli anni '30 ed esplora come il mostro di Frankenstein e la sua amante si adattano al clima sociale dell'epoca. Tuttavia, come ci si aspetterebbe da un racconto gotico come questo, ciò che presto si dipana è una storia di omicidio di violenza, mentre la coppia diventa fuorilegge come Bonnie e Clyde.

La sinossi di The Bride aggiunge: "Un solitario Frankenstein (Bale) viaggia nella Chicago degli anni '30 per chiedere allo scienziato rivoluzionario Dr. Euphronious (cinque volte candidata all'Oscar Annette Bening) di creare un compagno per lui. I due rianimano una giovane donna assassinata e nasce The Bride (Buckley). Ciò che ne consegue va oltre ciò che entrambi immaginavano: omicidio! Possesso! Un movimento culturale selvaggio e radicale! E gli amanti fuorilegge in una storia d'amore selvaggia e combustibile!"

Le star principali di questo film includono Jessie Buckley nei panni di The Bride e Christian Bale nei panni di Frankenstein's Monster, e sono supportati da Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penelope Cruz. Maggie Gyllenhaal siede al posto di regista ed è anche la sceneggiatrice accreditata per il film.

Secondo la data della premiere di The Bride, debutterà in alcuni mercati dal 4 marzo e nel Regno Unito e negli Stati Uniti dal 6 marzo.