Christian Eriksen è cosciente e "sta bene" dopo essere crollato durante la partita amichevole Danimarca-Ucraina

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Christian Eriksen sta "andando bene" dopo essere crollato durante un'amichevole tra Danimarca e Ucraina, ha confermato la Federazione Danese di Calcio. Eriksen ha perso conoscenza per un breve periodo ma è riuscito a uscire dal campo da solo, e ora si trova in ospedale dove dovrà sottoporsi a visite per determinare la causa del suo crollo.

"Christian sta andando bene e mi ha chiesto di mandare i suoi saluti a tutti i giocatori e di dire loro che stava bene", ha detto Morten Boesen, medico della nazionale danese.

La partita è stata interrotta dopo l'incidente, avvenuto al 64° minuto, che era 2-1 per la squadra danese. Né la Danimarca né l'Ucraina si sono qualificati per la Coppa del Mondo 2026. Eriksen, 34 anni, stava disputando la sua 151ª presenza internazionale con la nazionale danese.

La seconda volta che Eriksen è crollato durante una partita

Eriksen ha subito un arresto cardiaco durante la partita d'esordio della Danimarca contro la Finlandia a Euro 2020 (a maggio 2021), crollando al 42° minuto, espulso dal campo in barella, ma la partita è proseguita nonostante le proteste dei giocatori e le critiche dei tifosi, che all'epoca non sapevano cosa gli fosse successo.

Da allora porta un defibrillatore cardioverter impiantabile e continua a giocare, ma è stato costretto a lasciare il suo club Inter Milano a causa delle normative italiane che gli vietavano di giocare con il defibrillatore. Attualmente gioca per il VfL Wolfsburg.