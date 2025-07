Christian Horner è stato licenziato a causa di accuse di comportamento inappropriato?

HQ

Il licenziamento del team principal della Red Bull Racing Christian Horner ha colto tutti di sorpresa ieri, ma la verità è che c'erano molti segnali che indicavano la sua scomparsa dalla squadra dopo 20 anni. Gli ultimi 18 mesi non sono stati fruttuosi per la Red Bull Racing in pista: ha perso il campionato costruttori nel 2024, non vincerà nessuno dei due titoli nel 2025 (Max Verstappen avrebbe bisogno di un miracolo per raggiungere i piloti della McLaren) e ha subito diversi cambiamenti irregolari, tra cui il pagamento del licenziamento di Sergio Pérez, retrocedendo Liam Lawson dopo poche gare e, naturalmente, l'uscita dell'ingegnere Adrian Newey nell'aprile 2024.

C'è dell'altro (altre figure di alto profilo di Red Bill se ne sono andate, tra cui il direttore sportivo Jonathan Wheatley nell'agosto 2024 e il capo della strategia Will Courtenay a settembre), ed è risaputo che Horner non era in buoni rapporti con Jos Verstappen, con il padre del campione di F1 che ha chiesto pubblicamente la partenza di Horner.

La maggior parte di queste turbolenze può essere fatta risalire al febbraio 2024 e alle accuse contro Christian Horner da parte di una dipendente, che lo ha accusato di comportamento inappropriato e coercitivo. Le affermazioni non sono state specificate e la dipendente non ha mai lasciato l'anonimato. Dopo un'indagine interna, Horner è stato scagionato da qualsiasi illecito due volte da un avvocato indipendente.

Tuttavia, 24 ore dopo essere stato scagionato, una serie di messaggi WhatsApp sono trapelati online, presumibilmente correlati al caso. La loro veridicità non è mai stata provata. Helmut Marko, ex pilota e consulente della Red Bull, era sospettato di aver fatto trapelare i testi, causando spaccature più grandi all'interno della Red Bull, con Max Verstappen che ha giurato fedeltà a Marko e lo ha protetto da un'uscita: se Marko fosse stato licenziato, anche il pilota olandese se ne sarebbe andato.

Mentre Horner è stato legalmente scagionato, è probabile che la tensione intorno a quel caso possa aver avuto un'influenza sulla partenza di Newey due mesi dopo, e Horner ha perso sempre più fiducia, il tutto mentre la squadra non stava producendo risultati sportivi migliori, al contrario, stavano peggiorando sempre di più.