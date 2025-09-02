Gamereactor

Christoph Waltz afferma che "la CGI è per i perdenti"

Waltz non si è trattenuto durante un evento stampa per Frankenstein di Guillermo del Toro, facendo osservazioni schiette e divertenti sulla CGI, la speranza e il potere del cinema pratico.

In una recente conferenza stampa per il prossimoFrankenstein film di Guillermo del Toro, Christoph Waltz ha rubato i riflettori con un commento tagliente e divertente. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse degli effetti digitali, l'attore premio Oscar non ha esitato:

"La CGI è per i perdenti".

La risposta ha suscitato risate nella stanza, ma il messaggio era chiaro: Waltz preferisce fortemente soluzioni pratiche e tangibili rispetto alle immagini generate al computer. Il suo candore è continuato quando un altro giornalista gli ha chiesto come riesce a mantenere la speranza in un mondo sempre più oscuro. Waltz rispose semplicemente:

"Non lo so."

Lo stesso Del Toro ha spiegato perché insiste sulla costruzione di set e ambienti fisici per i suoi attori piuttosto che affidarsi agli schermi verdi:

"Dico: 'Costruiamo il guardaroba e adattiamo i set, e poi diamoli agli attori', perché i set sono guardaroba e gli armadi sono set. La recitazione è tutto. Se dici a un attore: "Guarda una palla su uno schermo verde", o lo metti in un vero laboratorio con finestre vere e luce vera con batterie giganti, sta reagendo a un altro attore. Dico sempre che c'è una differenza tra il piacere per gli occhi, che è carino, e le proteine per gli occhi, che raccontano la storia".

Il film è interpretato da Oscar Isaac nel ruoloFrankenstein di Victor e Jacob Elordi nel ruolo del Mostro. Scritto dallo stesso del Toro, il progetto promette un approccio concreto e viscerale, con set reali, costumi autentici e il minor numero possibile di CGI. I fan non dovranno aspettare a lungo: Frankenstein debutterà su Netflix il 7 novembre, offrendo una rivisitazione gotica che fonde lo stile caratteristico di del Toro con l'impegno per l'artigianato fisico.

Non vedi l'ora di vedere Frankenstein di Guillermo del Toro?

