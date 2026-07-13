Christopher Nolan afferma che le nuove generazioni stanno "completamente rifiutando" le sciocchezze dell'IA

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Mentre i dirigenti tecnologici cercano sempre più di dire ai nomi più importanti di Hollywood che l'IA è qui e sarà il futuro del cinema, Christopher Nolan non ne è convinto. Inoltre, vede che anche le nuove generazioni non supportano l'IA, nonostante il messaggio dall'alto sia che sarà la tecnologia a definirle.

"Non ho mai visto un rifiuto così rapido e totale di un salto tecnologico che sarebbe stato fondamentale in vita mia. È stata spesa molta energia per introdurre l'IA, ma se guardi la reazione di quella generazione, la stanno completamente rifiutando," ha detto Nolan al Telegraph in una recente intervista.

Il regista ha aggiunto che i suoi stessi figli hanno giudicato i contenuti dell'IA e li hanno trovati carenti. "Il loro giudizio sulle sciocchezze dell'IA è stato immediato e severo. Lo vedono per quello che è molto rapidamente—ed è molto più facile per loro identificarlo, perché è nato da un mondo online che conoscono molto bene. E anche se questo non significa che ogni aspetto della tecnologia sia inutile o privo di significato, nel cinema arriva proprio al momento sbagliato."

Per Nolan, il cinema sta tornando a metodi più nostalgici. Le riprese su pellicola sono tornate in grande stile, in gran parte grazie agli sforzi di Nolan, e gli spettatori spesso lodano storie uniche e individuali che sembrano avere una forte intenzione artistica dietro rispetto all'ultimo blockbuster che sembra creato da un algoritmo.