Christopher Nolan elogia la performance di Dwayne Johnson The Smashing Machine

Il regista di Oppenheimer, Christopher Nolan, si è fatto avanti per sostenere ilThe Smashing Machine film di Benny Safdie. In particolare, Nolan ha elogiato la performance di Dwayne "The Rock" Johnson, che si è guadagnato un'ampia adorazione per il suo ruolo di Merk Kerr.

Parlando al podcast The Director's CutThe Smashing Machine con il regista Benny Safdie, Nolan ha sottolineato i punti di forza della performance di Johnson. "È straziante. Penso che sia una prestazione incredibile. Non credo che vedrete una performance migliore quest'anno", ha detto.

Nel film, Johnson ritrae il combattente UFC Mark Kerr attraverso le prove e le tribolazioni della sua carriera. Essendo qualcuno che combatteva prima che l'UFC fosse il fenomeno globale che è oggi, Kerr rimane una figura ampiamente considerata tra i combattenti e i seguaci delle MMA. La sua vita è stata anche il soggetto del documentario del 2002 The Smashing Machine.