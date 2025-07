Christopher Nolan ha esortato a fermare le riprese The Odyssey nel Sahara Occidentale, occupato illegalmente dal Marocco

Christopher Nolan, regista del pluripremiato film Oppenheimer, che compie oggi 55 anni, è criticato per aver girato il suo nuovo film,The Odyssey, nel Sahara Occidentale, legittimando così l'occupazione marocchina di questo territorio, che è un territorio non autonomo occupato dal Marocco con una forte presenza militare in un conflitto aperto con il Fronte Polisario, riconosciuto dall'ONU come legittimo rappresentante dell'autoproclamata Repubblica Araba Saharawi Democratica.

La lotta per questa regione, l'ultima colonia in Africa ad essere abbandonata dalla Spagna nel 1976, ha portato a un conflitto armato tra il 1979 e il 1991. Quando la Spagna se ne andò, il Marocco occupò immediatamente la regione. Un cessate il fuoco tra il Marocco e il Polisario è avvenuto nel 1991, ma le ostilità sono riprese nel 2020. Il Marocco è stato accusato di aver ripetutamente violato i diritti umani mentre spingeva il popolo nativo saharawi, tra cui "detenzioni arbitrarie, sparizioni, torture, violenze sessuali e di genere", secondo il Western Sahara International Film Festival (FiSahara), che ha pubblicato una dichiarazione esortando Nolan a fermare la produzione in quella regione.

Dakhla (precedentemente nota come Villa Cisneros), la seconda regione più popolata del Sahara occidentale con una stima di 106.277 persone dall'ultimo censimento del 2014, è stata nominata dal Marocco la capitale di una delle regioni occupate nel Sahara occidentale e la sta trasformando in una destinazione turistica e sportiva. E ora, l'epica produzione di Nolan sta girando a Dakhla, è stata vista come una legittimazione dell'occupazione marocchina della città e della soppressione della popolazione saharawi.

"FiSahara chiede urgentemente a Nolan e alla sua troupe, tra cui le star del cinema Matt Damon e Zendaya, di fermare le riprese a Dakhla e di essere solidali con il popolo saharawi che è stato sotto occupazione militare per 50 anni e che è abitualmente imprigionato e torturato per la sua lotta pacifica per l'autodeterminazione".

"Filmando parte diThe Odyssey in un territorio occupato classificato come 'deserto per il giornalismo' da Reporter senza frontiere, Nolan e la sua squadra, forse inconsapevolmente e inconsapevolmente, stanno contribuendo alla repressione del popolo saharawi da parte del Marocco e agli sforzi del regime marocchino per normalizzare la sua occupazione del Sahara occidentale", ha detto María Carrión, direttore esecutivo di FiSahara, in un messaggio che è stato condiviso anche dall'attore Javier Bardem.

"Siamo sicuri che se capissero tutte le implicazioni di girare un film di alto profilo in un territorio i cui popoli indigeni non sono in grado di fare i propri film sulle loro storie sotto occupazione, Nolan e il suo team sarebbero inorriditi".

La dichiarazione racconta come il Marocco stia cancellando la popolazione saharawi anche in termini culturali, con film che ritraggono la regione come loro mentre perseguitano gli artisti saharawi, e che il Marocco permetta l'ingresso solo a coloro che non si opporranno alla loro occupazione illegale della regione, come ora Nolan e la sua troupe che include attori come Matt Damon, Tom Holland e Zendaya.