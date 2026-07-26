Christopher Nolan rivela se collaborerebbe di nuovo con Christian Bale

Christopher Nolan è un regista noto per avere i suoi attori preferiti. Come Martin Scorsese ama lavorare con Robert De Niro, abbiamo visto Nolan collaborare con diversi attori nel corso della sua carriera. Cillian Murphy, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Michael Caine e ovviamente Batman per la sua trilogia di Il Cavaliere Oscuro, Christian Bale.

Recentemente, in un'intervista con The Hollywood Reporter, a Nolan è stato chiesto se avrebbe collaborato di nuovo con Bale su un progetto imminente. La risposta, come ci si può aspettare, è stata un sì deciso da parte di Nolan. "Oh, certo. È uno dei grandi attori della sua generazione, e ho avuto esperienze straordinarie con lui. Sono entusiasta che rilanceranno The Prestige perché è una delle sue interpretazioni più sottovalutate. Sono davvero entusiasta di portarlo a nuovi pubblici," ha detto il regista.

Forse c'è la possibilità di una collaborazione tra Nolan e Bale sul prossimo progetto del regista. Poiché Nolan sta attualmente godendo dell'accoglienza positiva a L'Odissea, non ci aspettiamo nulla di nuovo da lui a breve. È probabile che ci sia un altro intervallo di tre anni tra i suoi film, come c'è stato tra Oppenheimer e L'Odissea. Non sappiamo cosa succederà dopo Nolan, anche se ha menzionato un progetto horror che potrebbe arrivare nel suo futuro.

"Ho sempre creduto che l'horror come genere debba essere affrontato con molta attenzione da un punto di vista concettuale. In altre parole, devi avere un'idea fantastica. Quando vai a vedere un film come Obsession, è un'idea fantastica. Quel film funziona alla merda. Non si tratta del lato tecnico. Non si tratta di quali pruriti tecnici dovrei soddisfare. Si tratta di storia. Quindi sto sempre guardando," disse Nolan.