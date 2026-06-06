Chronicles: Medieval Anteprima del gameplay: Un altro gioco di strategia crudo per chi ama la storia della tua vita

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L'Europa nell'epoca medievale. Peste, carestie, re che amano spaccarsi la testa e reclamare pezzi di terra per anni, solo per poi perderla di nuovo e iniziare la missione di riconquistarla tutta. La Guerra dei Cent'anni fu un periodo selvaggio nella storia, e in Chronicles: Medieval, veniamo sparati proprio al centro, potendo prendere il controllo di una delle tre potenze chiave mentre decidi il tuo corso storico.

Durante una breve presentazione di gameplay a cui abbiamo partecipato prima della presentazione del gioco al Summer Game Fest showcase di stasera, abbiamo potuto vedere la parte di battaglia di Chronicles: Medieval. Un po' come Total War, passerai il tempo in Chronicles: Medieval diviso tra una grande mappa della campagna e i campi che presto dipingerai di rosso con il sangue di migliaia di soldati. 2.000 corpi possono apparire sullo schermo contemporaneamente in battaglie caotiche. Ci entrerai con un piano, ma come sai se hai già giocato a una partita di questo tipo, poche strategie superano i primi due minuti di una battaglia senza qualche intoppo.

Una battaglia in Chronicles: Medieval inizia con la fase di pianificazione. Hai le tue unità e una grande quantità di opzioni su come posizionarle, quali formazioni dovrebbero assumere, come comportarsi sul campo di battaglia. La lista continua. Una volta iniziata la battaglia, puoi controllare le tue forze in testa, interpretando il comandante del tuo esercito, che non può semplicemente restare in fondo ad annuire mentre manda centinaia di uomini a morire su suo ordine.

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Come ci è stato detto durante la presentazione, le battaglie si vincono e si perdono completamente sul morale. Gli spiriti si spezzano prima dei corpi, e quindi sarai chiamato a tenere sotto controllo le tue linee del fronte. La tua presenza come comandante delle tue truppe a volte basta a rafforzarle, ma altre volte dovrai impegnarti in combattimento, caricando cavalleria e fanteria nemiche. Qui Chronicles: Medieval ti permette di immergerti completamente nell'azione corpo a corpo in terza persona, permettendoti di usare una vasta gamma di armi e stili di combattimento storicamente accurati. È tutto dinamico e basato su forme storiche di combattimento, dato che la squadra ha assunto un campione mondiale di spadaccino per il mocap.

Mantenendo le cose realistiche, però, se affronti un combattimento contro una dozzina di uomini da solo, probabilmente avrai delle difficoltà. Anche se sei corazzato e affronti alcune unità più deboli, farti travolgere non sembra mai una buona idea. Mi piace il livello aggiuntivo di strategia portato dal fatto che tu sia non solo al comando del tuo comandante, ma anche del morale delle tue truppe. Permette qualche swing cinematografico in battaglia, che ti aiuta a creare le tue storie memorabili in questo gioco di strategia sandbox.

Non c'è una campagna diretta da seguire, né da quanto si dice, una storia da completare. Hai Lars Mikkelsen che narra buona parte del gioco, così come il nuovo trailer che ci onora al Summer Games Fest, ma dato che Chronicles: Medieval vuole essere un sandbox, decidi tu: sta a te rendere le tue storie memorabili, perché ti dà tutti gli strumenti necessari per farlo. Non avendo avuto tempo per provarci a mano, non possiamo dire con certezza quanto sia impressionante e quanto sia soddisfacente immergersi nel corpo a corpo, ma a giusto vedere gli appassionati di storia e gli appassionati di strategia troveranno qui un'esperienza simile a Mount & Blade, dove centinaia, se non migliaia di ore, potrebbero facilmente essere perse a proteggere il proprio regno in battaglia e sulla mappa della campagna.

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In Chronicles: Medieval puoi guidare le forze britanniche e francesi, così come gli eserciti del Sacro Romano Impero. Potrai personalizzare la tua araldica come preferisci, sempre nei limiti del realismo e dell'accuratezza storica. Qui c'è davvero tanto contenuto, dato che Chronicles Medieval cerca di diventare il battle strategico definitivo per gli appassionati di questo genere. Utilizzerai un sistema di progressione per il tuo signore, aumenterai la forza del tuo esercito e parteciperai a grandi battaglie sia sul campo che in assedi dinamici. Sembra tanto, perché lo è, e lo sviluppatore Raw Power Games non si fa indietro su quanto lavoro abbia ancora da fare. Non solo vuole che questo gioco sia una sorta di fantasia medievale di potere totalizzante, ma vuole anche assicurarsi che quante più persone possibili possano giocarlo, un dettaglio molto apprezzato. Con il prezzo dei pezzi PC di oggi, un gioco che punta a girare su una patata è un gesto che siamo certi non farà male a chi si aggrappa alle proprie schede grafiche dei tempi antichi.

Dato quanto Raw Power Games vuole che sia grande Chronicles: Medieval, non tutto ciò che stanno pubblicizzando sarà disponibile in Accesso Anticipato. Gli assedi, ad esempio, sono un po' più lontani, così come una campagna cooperativa. Puoi giocare con i tuoi amici in Accesso Anticipato, ma solo per battaglie personalizzate. È un chiaro segno che gli sviluppatori di Chronicles: Medieval sono già ben consapevoli di ciò che la loro fanbase vuole e di quando potranno offrirglielo. Come tutte le uscite in Early Access, prima Chronicles: Medieval potrà offrire la sua esperienza completa, meglio è, poiché questa strategia medievale sandbox sembra prendere il meglio dai nomi già affermati del genere e ci offre un gioco di strategia incredibilmente dettagliato, dinamico e cinematografico che sicuramente ti farà lanciare in battaglia e tramare la fine dei nemici per ore intere. Speriamo presto di poter giocare al gioco, così da poter dire se il gioco è adatto ai fan di questo genere come sembra.