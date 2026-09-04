Chronicles: Medieval Anteprima Gamescom: L'accuratezza storica incontra la regola del cool

Basta dare un'occhiata a Chronicles: Medieval e un appassionato di strategia probabilmente inizierà subito a lanciare paragoni. "Sembra Mount & Blade," o "è un gioco di Total War?" A prima vista l'ho anche scambiato per un altro titolo di strategia medievale. Ma, più vedo questo gioco, più sono impressionato dal titolo d'esordio di Raw Power Games, che si sta rivelando tanto un RPG immersivo quanto un ricco gioco di strategia.

Esatto, nel tentativo di offrirti la fantasia definitiva da comandante d'esercito medievale, Chronicles: Medieval è tanto un RPG quanto un gioco di strategia, se non di più. Non ti farà però navigare una narrazione lineare e fissa, perché alla fine resta comunque un sandbox e la tua storia è tua da costruire. Attraverserai la mappa della campagna, che si estende dalla punta settentrionale della Scozia fino al calo dell'Italia, e dai Pirenei fino all'attuale Polonia occidentale. Giocherai nei panni di una delle tre principali fazioni dell'Inglesi, dei Francesi e del Sacro Romano Impero. Combatterai battaglie su piccola e larga scala, con fino a 2000 soldati sullo schermo previsti per l'uscita in Early Access.

Essendo un RPG, tutto dipende dal tuo giovane signore coraggioso. Potresti venire dal nulla. Potresti essere un neonato medievale. Ci sono molte scelte per definire il tuo personaggio, ma una volta che le hai, sei bloccato con esse. Da quello che ho capito dalla breve demo della campagna che abbiamo visto, non c'era un secondo esercito che potessi controllare, quindi ti affidi alle tue forze per farsi strada negli annali della storia. Questo è particolarmente importante sulla mappa della campagna, dove la conoscenza è potere. Sapere dove si trova un esercito nemico, cosa stanno combinando, se il castello che hai passato di recente è sotto nuova gestione, tutte queste cose le impari durante il viaggio. Ma, una volta che hai superato un luogo e ne sei uscito per un po', non saprai cosa ti aspetterà al ritorno. Questo è un modo meraviglioso per allontanarsi dalle tradizioni dei giochi di strategia pura, dove la nebbia di guerra resta un problema solo finché non hai ancora esplorato una regione. Questo significa che le sorprese possono arrivare in qualsiasi momento, anche se pensi di aver assicurato una delle 200+ regioni del gioco.

La maggior parte della nostra demo ci ha portato attraverso una battaglia dal vivo, in cui il signore della demo ha affrontato un nobile francese le cui terre erano appena state saccheggiate. Il francese non è stato molto contento e ha portato la sua migliore cavalleria, così come qualsiasi altra unità che riusciva a prendere. Non è stata solo l'introduzione saporita alla nostra battaglia, ma un promemoria ancora una volta che la conoscenza è la valuta chiave di Chronicles: Medieval. Le unità sono divise in tre livelli nel gioco. Le leve sono i più bassi. I contadini che hai preso dalle fattorie per aiutare a completare le linee di fanteria. Possono essere addestrati per essere abbastanza efficaci, ma non combattono bene come i livelli superiori. I mercenari sono i prossimi. Abbastanza esplicativo, queste truppe pagate sono combattenti esperti, ma potrebbero non essere i più leali verso di te. In un gioco in cui le menti si spezzano prima dei corpi, morale e lealtà sono entrambi fondamentali. Ecco perché le truppe della casa, il livello più alto, sono così rinomate. Non solo sono combattenti addestrati, ma combattono e muoiono per te senza bisogno di un grande sacco d'oro per renderlo più coinvolgente.

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Prima di una battaglia, non solo disponerai le tue unità in formazioni basate sui loro livelli, ma controllerai anche cosa porta il nemico. Nel caso della demo, l'avversario IA aveva due unità di cavalleria d'urto molto letali, che il nostro sviluppatore ha scelto di distrarre con le sue unità montate su alcuni alberi vicini. La maggior parte delle tattiche in Chronicles: Medieval viene decisa prima di una battaglia, dove puoi ordinare e posizionare le unità. Ma puoi fermarti a metà battaglia per dare alcuni comandi quando necessario. Non avrai sempre una visuale dall'alto come in Total War, ad esempio.

Una volta iniziata la battaglia, vedi come il gioco si allontana di nuovo in una versione più RPG, dato che il nostro signore può caricare dove la battaglia è più intensa, martellando i nemici con le armi. Sei una forza potente in combattimento in Chronicles: Medieval, capace di usare tecniche reali e potenziare il tuo personaggio così che possa falciare i contadini come se tagliassero i campi di grano. Non sei invincibile, però, e dovrai stare attento a quando e dove ingaggiare. Le truppe nemiche e i signori di casa sono molto più alla pari rispetto a pochi contadini lancieri, e se caderai, i tuoi uomini subiranno un duro colpo al morale.

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Non abbiamo visto cosa succede quando perdi, dato che la battaglia demo è stata vinta in modo piuttosto decisivo (la mente prima dei corpi, ricorda), ma ci è stato detto che se subisci una sconfitta, sarà un serio contrattempo, perché perderai XP e molte truppe. Il colpo al morale probabilmente significherà anche che le tue truppe non combatteranno più con la stessa efficienza di prima, almeno non per un po'. È la scommessa costante che Chronicles: Medieval ti offre. Devi combattere per progredire, ma devi scegliere bene i combattimenti e non puoi sempre semplicemente lanciarti contro il nobile più grande e cattivo che ci sia.

Forse non ci sono magia o draghi, ma il fantasy che Chronicles: Medieval offre è chiaro. Mescola molta accuratezza storica con una regola abbastanza cool da far considerare sia gli appassionati di storia che gli appassionati occasionali di vedere questo come un gioco che soddisferà i loro interessi. Fonde strategia e combattimento in stile RPG in modo unico, e ti permette di tracciare davvero la tua strada in una campagna. È uno dei titoli più ambiziosi che abbia visto alla Gamescom, e spero solo che Raw Power Games riesca a realizzare la sua visione. Il lancio in Early Access è previsto per il prossimo anno, e avremo molto tempo per vedere lo sviluppo del gioco dopo, ma se tutto andrà bene potrebbe diventare un vero mostro negli ambiti strategia/RPG.