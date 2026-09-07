Chronicles: Medieval permetterà ai giocatori di "intervenire e cambiare il corso della storia"

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A prima vista, Chronicles: Medieval può sembrare un altro gioco di strategia medievale, ma più vediamo l'RPG storico e tattico di Raw Power Games, più diventa chiaro che si tratta di qualcosa di completamente diverso. È un sandbox che ti permette di realizzare la fantasia del comandante di battaglia su un campo di battaglia medievale, e si libera il più possibile delle limitazioni del suo periodo, mantenendolo storicamente fedele all'ambientazione.

Ambientato tra l'inizio e la metà del XIV secolo, Chronicles: Medieval si appoggierà alla storia per gran parte della sua preparazione. Ma ciò non significa che tutto sia destinato a accadere come nella realtà. Il produttore principale Sam Millen ha usato la Guerra dei Cent'anni come esempio. "Quindi francesi e inglesi, non grandi amici, sai, e stiamo modellando questo all'inizio e assicurandoci che sia probabile che vadano in guerra e che sia probabile che la Guerra dei Cent'anni o qualcosa di simile scoppi," ha detto. Ma ha aggiunto che non sarà sempre così. "Non stiamo sceneggiando in quel modo."

Il Game Designer senior Gareth Bourn ha detto che gli appassionati di storia potrebbero comunque vedere quel tipo di conflitto come si aspettano, se vogliono permetterlo di accadere. "Dipende da te. Potresti intervenire e cambiare il corso della storia e quella guerra potrebbe non scoppiare mai. Potrebbe esserci una carestia in un altro momento. Ci sono eventi e stagioni. Quindi tutte queste cose sono più organiche. Che guidate dalla storia. Quindi sta a te scrivere la tua storia in questo sandbox che abbiamo creato per te," spiega Bourn.

Molto di questo si riduce al fatto di offrire ai giocatori esperienze diverse ogni volta che caricano un nuovo signore in Chronicles: Medieval. "Vogliamo che tu possa tornare indietro attraverso questo, scegliere il tuo percorso in modi diversi, ma anche se prendi lo stesso percorso, questo dovrebbe portare a risultati diversi e il modo in cui vivi il mondo dovrebbe essere diverso ogni volta," aggiunge Millen.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa Chronicles: Medieval qui sotto e alle nostre impressioni sul gameplay della Gamescom.