Quando l'editore Jonas Mäki ha segnalato che era in arrivo un nuovo incarico di revisione, ha solleticato la mia curiosità. Quando si è scoperto che si trattava di un gioco chiamato Chronicles of the Wolf, una copia apparentemente pallida di Castlevania, tuttavia, il mio appetito è diminuito considerevolmente. Gli ultimi anni sono stati pieni di avventure Metroidvania a metà, e l'idea che Chronicles of the Wolf sarebbe stato qualcosa di diverso da un titolo mediocre sembrava desolante in precedenza. Immaginate la mia sorpresa, quindi, quando questo gioco pixelato economico si è rivelato essere un gioco d'azione ben realizzato pieno di segreti ed elementi interessanti che non solo trae ispirazione dai giganti del genere, ma aggiunge anche elementi aggiuntivi per creare un'esperienza unica.

Non appena inizi a giocare a Chronicles of the Wolf, è ovvio che lo sviluppatore Migami Games ha dato un'occhiata a Super Castlevania IV una o due volte. Perché il personaggio principale si muove con la stessa animazione rigida che Simon Belmont ha fatto nel 1991 e molti degli ambienti sembrano essere presi direttamente dal classico SNES in questione, ed è occasionalmente così puzza di plagio. Gran parte del gameplay prende in prestito pesantemente dal titolo di vampiro di Konami, ma invece di scegliere solo il classico per Super Nintendo di cui sopra, ci sono anche componenti del capolavoro più popolare Castlevania: Symphony of the Night.

C'è molta oscurità e miseria.

Assumendo il ruolo di un giovane cavaliere di nome Mateo Lombardo, il tuo compito è quello di indagare sulla campagna francese del XVIII secolo dopo che una bestia mostruosa ha iniziato a imperversare per villaggi e città. Una volta lì, però, le cose vanno rapidamente storte e, invece di dare la caccia a un mostro grottesco, devi risolvere misteri di omicidio e mappare l'origine del male. La storia in sé non è certamente nulla di degno di alcun premio, ma aggiunge abbastanza eccitazione per mantenere il tuo interesse durante tutto il viaggio.

Visitare i villaggi è d'obbligo per aprire nuove strade.

Un aspetto interessante, tuttavia, è che lo studio ha incorporato un paio di elementi di gioco di ruolo più leggeri che ricordano abbastanza la gemma piuttosto strana The Legend of Zelda II per NES. Perché, proprio come negli altri giochi di lunga data di Link, devi visitare diversi villaggi e parlare con le persone per far avanzare la storia. Non è ancora essenzialmente nulla che non sia stato fatto prima, ma mentre la maggior parte dei moderni giochi Metroidvania si basa esclusivamente su nuove abilità per aprire nuovi passaggi, sembra fresco con soluzioni alternative per spostarsi verso i titoli di coda.

Chronicles of the Wolf non è il gioco più lungo che affronterai quest'anno, ma puoi ottenere molte ore di divertimento a seconda di come scegli di giocare. Ottenere solo il finale peggiore, ad esempio, non deve richiedere più di qualche misera ora, ma è solo quando risolvi un paio di enigmi che il gioco si apre. Da parte mia, ho fatto il tempo in poco più di dodici ore e, con un prezzo di £ 16,99, è un'avventura economica che non si trascina troppo mentre ci sono molti segreti da trovare per coloro che sono interessati a ottenere ancora più valore per i loro centesimi spesi.

Il combattimento è semplice, ma divertente.

Perché nel complesso, direi che Chronicles of the Wolf è un gioco Metroidvania estremamente ben fatto, in cui tutto ciò che ci si aspetta dal genere è rappresentato in un modo o nell'altro. La grafica è bella, il gameplay è buono e la musica è orecchiabile dalla prima all'ultima nota. L'unica cosa negativa che devo dire è che i boss avrebbero potuto essere migliori in quanto mettono alla prova la tua capacità di acquistare bevande salutari invece di offrire un gameplay emozionante. Un'altra cosa strana è che in diversi punti del gioco ci sono le cosiddette "Stanze della morte" in cui devi solo varcare la soglia per affrontare una schermata di Game Over. Immagino che il concetto sia lì per dare un pugno sul naso al giocatore e farti prestare attenzione, ma una volta che ne hai sperimentati una manciata, diventano più fastidiosi che drammaticamente interessanti.

Se, d'altra parte, ti piacciono le avventure Metroidvania ben fatte della vecchia scuola, allora questo è il tuo consiglio per provare Chronicles of the Wolf. Potresti riscontrare alcuni spigoli e strane decisioni di design qua e là, ma nel complesso ottieni un titolo che ti ricorda molto il periodo d'oro del genere, quando i castelli gotici e i vampiri succhiasangue erano la cosa più calda sul mercato.