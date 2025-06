Chrono Odyssey per eseguire una closed beta a giugno

HQ

Tra i numerosi annunci alla fiera Summer Game Fest di quest'anno, Kakao Games e Chrono Studio hanno fatto la loro comparsa per presentare un ulteriore sguardo a Chrono Odyssey. Questo è un MMORPG in arrivo che si dice " ridefinisca il tempo e lo spazio" e avrai sicuramente bisogno di avere un po' di entrambi disponibili questo giugno poiché è stata annunciata una beta chiusa.

Dal 20 al 22 giugno, questa beta sarà disponibile esclusivamente su Steam, e per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci da essa, ci viene detto dal produttore esecutivo Sangtae Yoon: "Tutto in Chrono Odyssey riguarda il modo in cui il tempo, e la sua perdita, modella il mondo e il suo destino. Questo nuovo trailer è un invito narrativo ai giocatori. La prima closed beta è la tua occasione per vivere quel mondo in prima persona. Non vediamo l'ora di vedere cosa ne pensano i giocatori".

Nella beta, sarai in grado di avere un assaggio delle meccaniche di manipolazione del tempo, dei biomi e dei pericoli alimentati da Unreal Engine 5 e una "fetta di gioco curata che include missioni iniziali della storia, combattimenti coinvolgenti e gioco scalabile da solo o in gruppo".

Puoi iscriverti nella speranza di far parte di questa beta chiusa a partire da oggi.