Chrono Odyssey ritardato di un anno dopo una beta deludente

All'inizio di quest'anno, il prossimo MMORPG Chrono Odyssey ha tenuto una beta importante, ed è sicuro dire che le cose non sono andate esattamente secondo i piani. I giocatori della beta hanno criticato pesantemente il gioco e sembra che lo sviluppatore NPIXEL e l'editore Kakao Games gli stiano dando un po' più di tempo nel forno.

Secondo una nuova presentazione agli investitori (tramite TheGamer), Kakao Games ha affermato che il lancio di Chrono Odyssey è previsto per il Q4 2026, un anno intero dopo il lancio inizialmente previsto per il Q4 2025.

Considerando lo stato della beta, non possiamo immaginare che questo sia una sorpresa per le persone che seguono il gioco, né una grande delusione. Non siamo sicuri di quanto si possa fare in un anno per un gioco di tale portata, ma speriamo che possa essere lanciato in uno stato molto migliore rispetto alla beta.

Inoltre, un altro titolo di Kakao Games, God Save Birmingham, ha avuto una finestra di rilascio per il Q3 2026, quindi se sei un fan dei simulatori di zombi medievali, tienilo d'occhio.