Chrono Trigger Il clamore per il remake torna dopo la risposta criptica di Yuji Horii

HQ

Square Enix ha avuto grande successo con il suo concetto HD-2D, giochi dal look retrò distinto (sia nuovi che remake) che si basano ancora sulla grafica moderna. Un gioco che molti vogliono vedere ricevere questo trattamento è Final Fantasy VI, considerato uno dei migliori titoli della serie e sicuramente un piacere da giocare in un formato contemporaneo.

Un altro titolo che la gente chiede spesso è Chrono Trigger, e ora qualcuno coinvolto nell'originale ha fatto una dichiarazione (grazie Wccftech) che ha fatto reagire i fan. È il veterano di Square Enix Yuji Horii che, in uno stream giapponese, è stato interrogato su un remaster o un remake di Chrono Trigger in occasione del suo 30° anniversario.

Lui ha risposto in modo scherzoso, senza negarlo davvero, ma ha detto che non era una domanda da fare e che non poteva rispondere. Naturalmente, sarebbe stato facile negarlo semplicemente se nulla fosse stato in preparazione, il che ha portato a un vero aumento dell'interesse per Chrono Trigger sui social media.

Cosa ne pensi, questo dovrebbe essere interpretato come un indizio che qualcosa sta per succedere, o sta solo giocando con i fan?