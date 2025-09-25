Chronoscript: The Endless End è stato annunciato

Desk Works ha svelato il suo prossimo gioco d'avventura Chronoscript: The Endless End. In questa avventura disegnata a mano, il nostro protagonista è intrappolato all'interno delle pagine di un manoscritto. Il gioco si muove tra una prospettiva 3D e sezioni 2D disegnate a mano con un design a dir poco unico.

La sinossi recita:

"Una storia lunga mille anni che si rifiuta di finire. Nei panni dell'"Editore" intrappolato all'interno dei suoi manoscritti, svela il mistero e guida la "storia infinita" verso la sua conclusione in questo gioco di esplorazione e avventura e azione.

Il trailer, che può essere visualizzato di seguito, mostra esplorazione, trappole mortali e mostri. L'avventura uscirà su PlayStation 5 e PC nel 2026.