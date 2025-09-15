Chrysler ha cancellato il suo prossimo camion elettrico RAM 1500

HQ

Chrysler (o Stellantis, se vogliamo essere pignoli) ha annunciato al mondo automobilistico già nella primavera del 2023 che stava lavorando anche a una versione elettrica del suo pick-up più venduto, il RAM 1500. Il RAM 1500 REV sarebbe ovviamente un concorrente diretto del Ford F-150 Lightning, tra gli altri, e sarebbe uscito il prossimo anno. È ormai chiaro che il progetto è stato cancellato e che il modello REV non sarà mai messo in vendita. Il motivo? Non c'è interesse da parte dei clienti, dice Chrysler. Allo stesso tempo, RAM ha annunciato di aver reinserito l'Hemi V8 nel RAM 1500 e che è stato un grosso errore sostituirlo con il più frugale V6. Questo arriva poco più di una settimana dopo che abbiamo riferito di come Audi abbia cancellato la sua prossima RS6 elettrica e allo stesso tempo abbiamo appreso che Honda ha ora cancellato anche lo sviluppo del suo prossimo pick-up elettrico. Sappiamo anche che Lamborghini ha cancellato il suo prossimo SUV elettrico e che Ford ha ridimensionato in modo significativo tutti i piani futuri per i veicoli elettrici.

RAM:

"Con il rallentamento della domanda di camion elettrici a batteria di dimensioni standard in Nord America, Stellantis sta rivalutando la sua strategia di prodotto e interromperà lo sviluppo di un pick-up BEV a grandezza naturale".