Chun-Li può provare come combattente ospite in Fatal Fury: City of the Wolves a novembre

HQ

Fatal Fury: City of the Wolves non ha avuto esattamente il migliore dei lanci, e persino il suo stesso direttore si è dimesso dai suoi capi alla SNK. Ma il gioco è sopravvissuto e, in effetti, ha una scena competitiva piuttosto dedicata. Lo scorso fine settimana ha fatto parte di EVO France 2025 e alla fine di questo mese sarà al centro della scena al SNK World Championship 2025, che si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre nell'ambito del DreamHack Atlanta negli Stati Uniti.

E per i partecipanti alla competizione americana, SNK ha una sorpresa piuttosto speciale: saranno i primi a provare il prossimo combattente DLC, la guest star di Street Fighter Chun-Li, che si unirà al gioco come quarto combattente nel primo Season Pass, e i partecipanti avranno la possibilità di giocare slot di 20 minuti con lei.

Non abbiamo ancora una data precisa su quando Chun-Li sarà disponibile per il resto dei giocatori, ma SNK ha dichiarato nella tabella di marcia che sarebbe stato in inverno. Potremmo saperne di più il 1° novembre.