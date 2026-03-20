Ci avventureremo a Pywel in Crimson Desert nel GR Live di oggi

HQ

Crimson Desert, il gioco che domina i social media da quando ha mostrato tutto ciò che puoi fare al suo interno, è finalmente uscito. Dopo i ritardi che l'hanno portata fuori dal calendario 2025 e all'inizio del 2026, i tifosi speravano che potesse essere un'altra candidata anticipata al GOTY.

Ma colpisce il bersaglio? Bene, se volete un breve assaggio di tutto ciò che è offerto nel gioco, unisciti oggi al nostro stream di Crimson Desert all'orario abituale delle 16:00 GMT/17:00 CET. Attraverseremo il continente di Pywel, mostrando quante più meccaniche e sistemi possibili del gioco in un'ora.

Come sempre, potete trovare il nostro streaming sulle pagine YouTube, Twitch e Facebook, oltre che sulla Homepage di GR Live. Se ti va qualche riflessione più approfondita su Crimson Desert, puoi leggere la nostra recensione qui.