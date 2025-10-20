Ci fermiamo a Luminopoli a Pokémon Legends: Z-A nel GR Live di oggi
La speedrun per Mega Starmie inizia ora!
Cercheremo di sorseggiare un tè nei caffè ed esplorare le strade assolate di Luminopoli durante il GR Live di oggi, poiché inizieremo un nuovo viaggio in Pokémon Legends: Z-A. Proprio come per gli altri giochi Pokémon: Legends, Nintendo e Game Freak stanno apportando un importante cambiamento a una delle meccaniche chiave della serie.
Questa volta ci sono lotte dal vivo e sfrecceremo su tetti, piazze e mercati per evitare di essere colpiti da un'idropompa vagante puntata contro i nostri Pokémon. Come sempre, inizieremo alle 16:00 BST/17:00 CEST e potrete trovare il nostro streaming su YouTube, Twitch, Facebook e sulla homepage di GR Live.
Nonostante le preoccupazioni dei fan su Pokémon Legends: Z-A e le affermazioni sulla stanchezza del franchise online, i giocatori si stanno ancora godendo la classica esperienza Pokémon con una nuova svolta in questa serie più recente. Dai un'occhiata alla nostra recensione per le nostre impressioni complete qui.