CI Games promette eroine attraenti e battaglie brutali in Lords of the Fallen 2

Il prossimo soulslike Lords of the Fallen 2 di Polish CI Games è stato uno dei tanti titoli che abbiamo potuto provare durante i Game Awards, completo di gameplay. A giudicare dalle reazioni sui social media, le persone sono generalmente molto soddisfatte di ciò che abbiamo visto, il che forse non sorprende considerando che il suo predecessore del 2023 è stato molto apprezzato.

Ma cosa possiamo aspettarci oltre a "un combattimento brutale simile alle anime contro una serie di creature temibili e imponenti in un mondo vasto caratterizzato dai suoi caratteristici doppi regni"? Ora abbiamo alcune indicazioni di questo da parte del CEO di CI Games, Marek Tyminski (grazie a Insider Gaming), che apparentemente includono meno correttezza politica, l'eliminazione del tipo di corpo A/B (a favore di maschi/femmina, si può presumere) e ragazze attraenti con abiti appariscenti.

In un post sui social media, scrive che hanno annullato diverse decisioni riguardanti la "correttezza politica e il filtraggio" e che ora stanno sviluppando l'avventura basandosi sui feedback dei giocatori. Poi si è preso il tempo di rispondere alle domande dei giocatori, con una persona che si chiedeva se ci sarebbero stati personaggi femminili attraenti con abiti e armature rivelatori - a cui lui ha semplicemente risposto "Sì."

Qualcun altro scrisse che i giochi dovrebbero essere divertenti da giocare piuttosto che politicamente corretti, a cui Tyminski rispose: "Corretto😆." Ma non tutti avevano domande di questo tipo; Qualcuno si è chiesto della telecamera del giocatore che, secondo il trailer, sembra essere più vicina al personaggio principale. Ma a quanto pare, possiamo aspettarci qualcosa di più simile a Lords of the Fallen.