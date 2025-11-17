"Ci sarà un bersaglio sulla mia schiena": Luke Littler diventa il più giovane numero 1 al mondo nelle freccette

HQ

Luke Littler ha dovuto rimandare un po' il suo numero 1 mondiale nelle freccette, ma alla fine ci è riuscito domenica: la giovane stella è diventata la migliore giocatrice di freccette al mondo, secondo la Professional Darts Corporation (PDC) vincendo il Grand Slam of Darts, battendo l'ex numero 1 mondiale Luke Humphries 16-11.

Anche se Humphries avesse vinto la finale, Littler lo avrebbe comunque superato nel ranking mondiale, determinato dal premio in denaro ottenuto nelle competizioni ufficiali negli ultimi due anni. A 18 anni, diventa, di gran lunga, il più giovane numero 1 mondiale della PDC, superando Michael van Gerwen, che aveva 24 anni quando divenne numero 1 mondiale nel 2014. Ora, Littler ha vinto un premio complessivo di £1.850.000 negli ultimi due anni.

"Ci sarà un bersaglio sulla mia schiena da parte di Luke e di tutti gli altri giocatori. Mi ha fatto venire più fame", ha detto, tramite BBC Sports, vantandosi di essere "il migliore al mondo": "Numero uno al mondo, sei il migliore al mondo. Per di più, andare uno dopo l'altro qui lo rende ancora più speciale."

Luke Humphries vuole vendetta, e l'aumento dei premi ai Campionati Mondiali lo aiuterebbe

Tuttavia, Luke Humphries potrebbe riconquistare il titolo con una corsa perfetta ai Campionati Mondiali che inizieranno a dicembre, dove Littler difenderà il premio principale, che salirà a £1.000.000 per il vincitore (da un montepremi totale di £5 milioni), il doppio di quanto Littler guadagnò a gennaio 2025.