Ci sarà un Nintendo Direct il 29 gennaio, ma per un altro titolo specifico

Nintendo sembra stracolma di spettacoli Nintendo Direct, anche se quello appena annunciato non sarà una presentazione generale dei giochi che arriveranno su Switch e Switch 2 in primavera, ma piuttosto - ancora una volta, dopo la presentazione di ieri dedicata a Super Mario Galaxy: The Movie - uno streaming collegato a un titolo specifico. Quale? Tomodachi Life: Living the Dream, che sarà rilasciato nel secondo trimestre per entrambe le piattaforme.

Giovedì 26, alle 15:00 CET, la presentazione live del gioco, che torna dopo un decennio e ha suscitato scalpore con l'annuncio dello scorso anno, rivelerà nuovi dettagli e, salvo catastrofi, una data di uscita fissata nella pietra.

Con questi due Nintendo Direct uno dopo l'altro in rapida successione, pensate ancora che Nintendo terrà una terza presentazione generale per l'intero catalogo in concomitanza con il rapporto trimestrale della prossima settimana?