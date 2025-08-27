Ci sarà una "quantità molto robusta" di azione di Ryu Hayabusa in Ninja Gaiden 4

HQ

Tredici anni dopo il lancio del Ninja Gaiden 3, è finalmente arrivato il momento del quarto capitolo della serie. Solo che questa volta, il vecchio protagonista Ryu Hayabusa deve condividere i riflettori con il giovane talento Yakumo, cosa su cui molti sono scettici.

Team Ninja e PlatinumGames ha ripetutamente affermato che Hayabusa avrà ancora un ruolo da svolgere, ma quando i personaggi amati devono passare in secondo piano rispetto ai nuovi arrivati, non è sempre stato del tutto un successo storico (ricordiamo tutti Halo 5: Guardians e Uncharted: The Lost Legacy, che sono stati spesso criticati per i loro nuovi protagonisti). Quindi, in quanta parte dell'avventura sarà effettivamente coinvolto Hayabusa?

Team Ninja Il co-regista Masazaku Hirayama ha commentato questo in un'intervista a IGN, dove spiega che giocheremo principalmente nei panni di Yakumo, ma quasi quanto Hayabusa:

"Quindi, più della metà della storia la giocherai nei panni di Yakumo. Detto questo, ci sono segmenti dedicati nella storia per Ryu. E non giocherai nei panni di Ryu Hayabusa solo per un breve periodo, e poi avrai finito. Ci sarà una quantità molto consistente di contenuti per divertirti a giocare nei panni di Ryu".

Dopo aver completato il gioco, avrai anche l'opportunità di giocare nei panni di chi vuoi su ogni tracciato, massimizzando il tuo tempo con il leggendario ninja di Team Ninja.

Ninja Gaiden 4 uscirà a ottobre, ma se vuoi provare alcuni nuovi giochi della serie prima di allora, Ninja Gaiden II Black è stato rilasciato questa primavera e Ninja Gaiden: Ragebound solo il mese scorso. Se questo non è abbastanza per soddisfare la tua fame ninja, questo venerdì uscirà anche Shinobi: Art of Vengeance.