Ci sarà una versione più economica di Nintendo Switch 2, al prezzo di soli 305 euro circa

Il prezzo finale di Nintendo Switch 2 non ha lasciato indifferenti gli acquirenti, tanto meno quello dei suoi giochi in formato fisico. Tuttavia, c'è un modo per risparmiare acquistando questa nuova console ed è guardare al Giappone. Nintendo Switch 2 è più economico lì, a una condizione.

L'azienda ha annunciato un'ulteriore edizione region-locked (grazie, VGC) all'edizione gratuita multi-regione che costerà "solo" 49.980 yen, circa 305 euro al cambio attuale. Ciò significa che i giochi di altre regioni (PAL o NTSC) non possono essere utilizzati al suo interno, quindi coloro che lo acquistano dipendono al 100% dal Giappone. Non accetterà cambi di lingua in una lingua diversa dalla propria, né accetterà la creazione di account non giapponesi.

Il prezzo del modello standard è di 69.980 yen, circa 430 euro al cambio, quindi portarlo da lì è comunque abbordabile. Tuttavia, sarà in vendita solo su My Nintendo Store Japan, non nei negozi, quindi speculare su di essi non sarà facile.