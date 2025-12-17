Ci saranno altre notizie su NBA Europe il mese prossimo, suggerisce Adam Silver

HQ

Gennaio 2026 sarà un mese chiave nello sviluppo di NBA Europe, la nuova lega NBA (diversa da quella nordamericana) che vedrà la partecipazione di squadre esistenti (club come Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Monaco, Fenerbahçe o Galatasaray sono state vociferate da anni) e nuove franchigie create in grandi città europee senza grandi squadre, come Londra o Manchester.

Parlando in una conferenza stampa in vista della finale della NBA Cup martedì (mercoledì sera in orario europeo, quando i New York Knicks hanno battuto i San Antonio Spurs), il commissario NBA Adam Silver ha detto che si aspetta che gennaio 2026 sia un mese in cui i colloqui porteranno "al livello successivo".

La NBA andrà a Berlino e Londra il mese prossimo, dove Orlando Magic e Memphis Grizzlies giocheranno due partite di stagione regolare. Silver userà quella finestra per "portare la cosa al livello successivo ora, iniziare ad avere conversazioni più specifiche", ha detto Silver ad Amazon Prime Video.

"Potremmo dire: 'Va bene, hai detto che sei interessato, esattamente che mercato ti interessa? Come gestiresti una squadra? Suoneresti in un locale già esistente? Costruiresti una nuova arena?' Ecco dove siamo."

"Direi che stiamo lanciando una rete molto, molto ampia in questo momento e diciamo essenzialmente a chiunque sia interessato: venite dai nostri banchieri, spiegateci perché siete interessati, come vede l'opportunità, quali risorse mettereste per aprire un team, e poi riprenderemo tutte quelle informazioni. E poi penso che a fine gennaio, o a gennaio, saremo in grado di avere conversazioni più serie con le parti interessate."

Sei entusiasta della possibilità di una NBA Europe? Se tutto andrà bene, potrebbe iniziare la stagione 2027/28...