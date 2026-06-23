Ci siamo fermati al Pokémon Go Fest di Copenaghen

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Se c'è una cosa al mondo che può infastidirmi un po' più di quanto dovrebbe, è quando sono fuori a fare una lunga passeggiata a giocare Pokémon Go e la gente si avvicina a me e mi chiede, "Pokémon Go, quindi la gente gioca ancora a quello?" Voglio solo rispondere, "sì, puoi vedere che lo sono." Cos'altro pensi che stia facendo adesso, qui a fissare intensamente il mio telefono come se stessi cercando di decifrare il quaderno di Da Vinci?

È come se molte persone ancora associano Pokémon Go a quell'estate folle del 2016, quando tutti improvvisamente si radunavano nei parchi, nelle piazze cittadine e lungo il lungomare, cacciando creature digitali con la stessa serietà con cui la pace mondiale dipendesse da un Pidgey extra-potente. Ma i giochi possono certamente sopravvivere oltre il loro primo momento sotto i riflettori. Alcuni giochi svaniscono rapidamente, ma altri continuano a crescere, assumendo nuove forme e unendo le persone in modi che possono essere davvero toccanti quando sei proprio nel mezzo.

E se volevi una prova che Pokémon Go non solo è ancora vivo, ma sta effettivamente meglio di quanto non sia successo da molto tempo, avresti dovuto essere a Copenaghen durante il Pokémon Go Fest 2026. Durante il fine settimana, decine di migliaia di giocatori hanno girovagato per le strade di Copenaghen, e Fælledparken era pieno di allenatori, telefoni, power bank, giacche antipioggia, borse di merchandising, gruppi di raid, famiglie, geek e persone da tutto il mondo, tutti lì per lo stesso motivo: volevano catturare Pokémon. Volevano far parte di qualcosa e devo ammettere che mi ha colpito molto più di quanto mi aspettassi.

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Sono stato messo in contatto con il team Pokémon Go tramite Magnus, caporedattore qui di Gamereactor, e mi è stato offerto l'accesso VIP e ai media così da poter entrare a Fælledparken per tutti e tre i pomeriggi. È stato assolutamente fantastico poterlo fare, e mi sono sentito molto privilegiato ad avere quell'opportunità, quindi grazie a Magnus, al team Pokémon Go e a Niantic per avermi permesso di vivere quell'esperienza. Non capita tutti i giorni di girare in un parco pieno di giocatori Pokémon Go e allo stesso tempo dire che sei lì per lavoro. Probabilmente è la migliore copertura per responsabilità da adulto che abbia vissuto da molto tempo.

Ho organizzato con la mia amica Ea che saremmo andati a Copenaghen giovedì sera e saremmo stati da un'amica e la sua famiglia, così da poter essere pronti venerdì mattina per goderci l'esperienza cittadina. Lì potevi passeggiare per la città e trovare molte delle stesse spawn e attività Pokémon che si poteva fare all'interno di Fælledparken, il che significava, in pratica, che tutta Copenaghen diventasse parte dell'evento. Abbiamo dovuto passare prima dal parco per ritirare i nostri badge per i media e poter ricevere un po' di cura in più all'interno del complesso del festival.

Quando siamo arrivati a Fælledparken, c'erano già centinaia di persone all'ingresso. Molti erano in fila per ritirare la merce ordinata insieme ai biglietti, e all'interno del parco c'era anche un bel affollamento. Ci siamo però resi conto rapidamente che, dato che il nostro accesso al parco iniziava solo nel pomeriggio, la mattina dopo non c'era davvero nulla per noi. Niente spawn, niente PokéStop, niente Pokémon, e soprattutto, nessun motivo per stare lì a fissare con nostalgia un negozio di caramelle digitale da cui non riuscivamo ancora a trovare nulla.

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Così, una volta ottenuto il distintivo, ci siamo diretti verso quello che posso solo immaginare fosse il lato nord di Fælledparken, dove c'era un piccolo parco con un parco giochi e un lago. Abbiamo passato la prima ora lì, e soprattutto gli ultimi minuti di ogni ora sono stati intensi perché è lì che è arrivato Unown invece dei soliti Pokémon. Anch'io l'ho vissuto a Berlino, ed è ancora una delle cose più strane e intense del Go Fest. All'improvviso, adulti corrono in giro per lettere strane perché c'è una piccola possibilità che una di esse sia lucida. Dall'esterno deve sembrare una sorta di panico collettivo per l'alfabeto, ma dall'interno ha perfettamente senso.

Dopo di ciò, abbiamo iniziato ad affrontare le sfide che ci erano state poste in città. Ea voleva esplorare le varie aree LEGO perché c'era una sfida legata alla raccolta di francobolli, così abbiamo camminato da Fælledparken e Trianglen verso il centro città. Lungo il percorso, siamo arrivati a Kongens Have, dove migliaia di Pokémon Go giocatori vagavano. Era un parco pieno di PokéStop e Palestre, ed era in realtà un po' intenso perché la gente era così stretta l'una contro l'altra. Uno dei timbri di cui avevamo bisogno era proprio nel mezzo del parco, così ci siamo tuffati nel mare di gente, abbiamo fatto quello che dovevamo fare e siamo usciti di nuovo. Penso che molte delle persone che passeggiavano per il Kongens stessero aspettando la loro occasione per entrare a Fælledparken più tardi quel giorno.

Abbiamo proseguito davanti al Giardino Botanico, che non era affatto affollato come il Kongens Have, e siccome sapevo che il Giardino Botanico ha quella bellissima casetta delle farfalle, ci siamo entrati. Ed è proprio per questo che City Experience funziona così bene. Non vai semplicemente da un checkpoint all'altro, esplora davvero la città, vai in posti dove altrimenti non saresti mai andato. Dopo aver visto tante farfalle bellissime e aver trascorso del tempo in serre estremamente calde e umide, piene di palme e un'atmosfera umida e tropicale, abbiamo proseguito verso Strøget e Rådhuspladsen, dove abbiamo trovato negozi LEGO e raccolto altri francobolli. Abbiamo anche scoperto dove potevamo incontrare Pikachu contro uno sfondo speciale LEGO, e a quel punto avevamo già camminato circa 13 chilometri.

Quindi avevamo bisogno di una piccola pausa, quindi abbiamo preso la S-train per Østerport e siamo tornati verso Fælledparken per la sessione al parco dalle 14 alle 18. Quando siamo entrati, è stato davvero come entrare nel cuore stesso dell'evento. C'erano spawn ovunque, PokéStop ovunque e, cosa più importante, raid ovunque. Se individuavi un Pokémon leggendario che volevi fare raid, ti saresti semplicemente lanciato nella palestra in cui si trovava, e la lobby si riempiva in pochi secondi, indipendentemente dal raid. È stato assolutamente incredibile viverlo perché nella vita di tutti i giorni ti ritrovi a sperare che solo altre tre persone si uniscano a un raid, ma qui era come se tutto il parco respirasse all'unisono con il gioco.

Eravamo però piuttosto stanchi alle gambe, e il nostro badge stampa è venuto in nostro soccorso. Ci ha dato accesso a un'area per media e creatori di contenuti, dove c'era del cibo, qualcosa da bere e, soprattutto, un bagno non fatto di plastica e disperazione. Abbiamo passato le quattro ore successive entrando e uscendo dall'area media, ricaricando le energie, tornando nel parco, esplorando le zone, catturando Pokémon, facendo raid, prendendoci in giro e confrontando i shinies.

Ea ed io abbiamo fatto una piccola gara per vedere chi riusciva a trovare i shinies più rari, che, ovviamente, non sono così rari al Go Fest come lo sono nel resto dell'anno, ma questo non li rende meno soddisfacenti da trovare. Lei ha catturato molte di quelle che volevo, mentre io ne ho catturate altre di quelle che già avevo. Quindi ci siamo un po' stuzzicati a vicenda, come si fa quando l'amicizia riguarda anche il fastidiarsi silenziosamente a vicenda per varianti digitali di colori dei mostri tascabili.

Alle 17:30 si è svolto uno dei momenti più importanti. Circa 2.000 allenatori si radunarono nelle aree segnalate nel parco, ed è lì che iniziarono le prime incursioni dei Mega Mewtwo. C'erano un numero assolutamente assurdo di persone nella lobby, e tutti noi abbiamo affrontato uno dei Pokémon più iconici e potenti di tutto il gioco. Dovevamo anche alzare i telefoni in aria, e per qualche secondo il gioco ha attivato le torce sui telefoni di tutti contemporaneamente. Era sia bello che un po' inquietante, ma è davvero qualcosa di speciale stare con migliaia di altre persone e vedere i telefoni di tutti fare la stessa cosa contemporaneamente. Ma era anche davvero bello, e la gente applaudiva, urlava e si dava completamente dentro.

Sono stato abbastanza fortunato da catturare un Mewtwo Splendente con un background Christianshavn—uno che si poteva ottenere solo all'evento—e non solo, il mostro verde aveva statistiche piuttosto buone. È stato uno di quei momenti in cui ti senti incredibilmente fortunato. Dopo il primo giorno, abbiamo lasciato il parco e siamo tornati a casa. Avevamo camminato circa 25 chilometri, catturato 43 Shinies, e il miglior Pokémon era senza dubbio il mio Mewtwo Scintillante con il background di Christianshavn. Non è stato un brutto venerdì, direi.

Il secondo giorno è iniziato con un treno da Glostrup, un trasferimento alla stazione centrale, e poi verso Kastellet e la Fontana Gefion, dove c'era un altro francobollo che dovevamo prendere. Ea non aveva ancora visto La Sirenetta, così siamo usciti lì; Ha scattato un sacco di foto, e io mi sono seduto su una panchina a guardare i turisti. I turisti possono essere un po' "lucidi", se ci pensi. Si distinguono, si muovono in gruppi, e alcuni di loro hanno cappelli e borse così appariscenti che quasi meritano un loro inserimento al Pokédex.

Tra le altre cose, Ea iniziò una conversazione con una donna inglese che aveva trovato una soluzione piuttosto ingegnosa per proteggere il suo telefono dalla pioggia e dal sole. Aveva un piccolo ombrello che si attaccava direttamente alla custodia del telefono. Quei turisti sanno davvero il loro lavoro. Ce ne sono molti; occupano spazio e fanno un po' di rumore, ma sono anche una parte importante dell'esperienza di Copenaghen. Mi ha colpito quanto fosse divertente il contrasto tra loro che camminavano guardando i paesi, mentre noi eravamo seduti a guardarli guardare i paesi. Entrambi i gruppi si stavano divertendo. Tutti hanno vinto. Comunque, era un po' una digressione, ma fa parte del gioco quando giri per una città e giochi Pokémon Go per tre giorni.

Quando l'orologio si avvicinava alle 13:00, abbiamo iniziato a tornare verso Fælledparken. Lì abbiamo vissuto molto più della stessa cosa del giorno prima, solo con molte più persone. Dopotutto era sabato, e chiaramente la gente aveva più opportunità di essere lì. Per uno come me, che a volte fa fatica con le grandi folle, poteva diventare intenso, ma non diventava mai scomodo. E la ragione era molto semplice. Queste erano le mie persone.

Cacciatori di Pokémon da tutta Europa, e sicuramente anche da gran parte del resto del mondo, si erano riuniti in questo bellissimo parco per catturare, razziare, commerciare, chiacchierare e semplicemente passare del tempo insieme. In qualche modo sembrava di tornare a casa. C'erano secchioni, famiglie, bambini, adulti, persone belle, persone brutte, persone alte, basse, persone in cosplay, con l'impermeabile, persone con troppi power bank e persone che avevano chiaramente pianificato questo weekend come una piccola operazione militare. Ed è stato assolutamente fantastico.

E come piccolo bonus geek, ho anche incontrato alcuni dei creatori di contenuti che guardo personalmente su YouTube, che sono in realtà tra i nomi più importanti nel mondo Pokémon Go. È un'esperienza strana passeggiare per Fælledparken e improvvisamente vedere Trainer Tips Nick, che osservo da anni, lì in piedi nella vita reale tra tutti gli altri allenatori. Anche Brandon Tan era lì, e praticamente correva in giro a fare selfie con la gente mentre diceva "selfie mentre cammino", che è in qualche modo esattamente caotico ed efficace come si potrebbe immaginare. Anche Billy del The Trainer Club era nel parco, anche se non ho avuto modo di incontrarlo personalmente. Ma solo il fatto che quelle persone fossero lì ha reso l'evento ancora più grande per me. Non sembrava più solo un evento danese Pokémon Go. Sembrava un raduno internazionale per tutta la community del gioco.

Può sembrare un po' sciocco, ma quando hai seguito queste persone su YouTube per anni e improvvisamente camminano nello stesso posto in cui ti trovi, la distanza tra il gioco sul tuo telefono e il mondo che lo circonda diventa molto più piccola. Era un po' come vedere alcuni dei punti di riferimento camminanti del gioco spuntare tra tende, PokéStop e giocatori stanchi con le gambe doloranti. E questo in realtà ha reso il weekend ancora più speciale.

Le previsioni del tempo erano state molto pessime prima della partenza per Copenaghen, e si prevedeva pioggia sia per sabato che per domenica. Fortunatamente, ci furono solo quattro o cinque rovesci piuttosto intensi nel corso dei due giorni, e durarono non più di cinque-dieci minuti ciascuno. Sembrava che gli dei del tempo avessero avuto pietà del parco, così la gente poteva camminare senza essere avvolta in impermeabili, poncho e scialli per tutto il tempo. Quando arrivava una doccia, ti riparavi da qualche parte, e poi iniziavi una conversazione con le persone che stavano lì. Questa è una delle cose belle di Pokémon Go, hai sempre qualcosa di cui parlare. Cosa hai preso? Quanti Shinies hai? Hai preso quello con lo sfondo? Vuoi scambiare? Hai avuto un Fortuna? L'aspetto sociale accade quasi da solo.

Non credo che la gente capisca appieno quanto sia forte la comunità intorno a Pokémon Go, sia in Danimarca che nel resto del mondo. È un gioco, sì, ma è anche una scusa per uscire, parlare con sconosciuti, incontrare amici e condividere piccoli momenti che sulla carta sembrano banali ma che nella pratica sembrano piuttosto significativi. Più tardi, il secondo giorno, ho scritto alla mia collega Lotte, che sapevo fosse nel parco, e l'abbiamo incontrata vicino all'ingresso. Abbiamo iniziato una festa, come si può fare nel gioco, dove fino a quattro giocatori possono camminare insieme e vedersi sulla mappa. È un modo davvero piacevole di giocare perché potete stare insieme ma comunque giocare a modo vostro gioco. Sei socievole senza dover fermarti sempre e coordinare tutto come una riunione del consiglio.

Sono sicuro che ci fossero molte altre persone della zona di Vejle nel parco, ma era semplicemente così affollato che era difficile riconoscerne qualcuno. Tutto finì ancora una volta con le incursioni dei Mega Mewtwo, e questa volta c'erano circa 2.200 persone che facevano incursioni insieme. Alla fine del secondo giorno, avevamo camminato circa 18 chilometri e catturato altri 44 Shinies. A quel punto, il mio corpo iniziava a inviare piccoli segnali di allarme al cervello, ma eravamo comunque pronti per il terzo giorno.

Il terzo giorno, Ea aveva capito che ci mancavano alcuni compiti a Frederiksberg, così siamo partiti. Non sono del tutto sicuro di aver trovato il percorso Pokémon Go che aveva immaginato per noi. In effetti, sono abbastanza sicuro che abbiamo finito per vedere una parte di Frederiksberg che è vista solo da chi ci vive davvero, e forse da qualche persona confusa come noi. Non che ci sentissimo insicuri o esposti, ma sono abbastanza sicuro che a un certo punto stavamo praticamente entrando nei cortili di alcune persone.

Sensor Tower

Abbiamo però trovato un parco vicino a una scuola o forse a un edificio universitario, a dire il vero faccio fatica a ricordare quale, e lì abbiamo preso quello che ci serviva. Dopo di ciò, ci siamo diretti tranquillamente verso il centro città, dato che ci aspettava ancora il terzo e ultimo giorno a Fælledparken. A quel punto, i nostri corpi stavano davvero iniziando a protestare per la quantità di attività fisica che avevamo sottoposto. Così abbiamo trovato un caffè vicino a Rådhuspladsen, ci siamo seduti, abbiamo mangiato qualcosa di buono e ci siamo davvero goduti del bel tempo.

Più tardi, mentre ci dirigevamo verso Fælledparken, ci siamo imbattuti in un ostacolo che sapevamo davvero esserci: la gara ciclistica Copenhagen Sprint. Il percorso era strutturato in modo tale che fosse molto difficile attraversare la strada e raggiungere Østerport e Fælledparken. Così abbiamo seguito il percorso per un po' per trovare un punto dove poter arrivare dall'altra parte. Lungo il percorso abbiamo visto molti ciclisti, cosa che Ea ha particolarmente esultato e urlato, mentre io ho finito con un berretto estremamente brutto con la scritta "Copenhagen Sprint", che mi faceva sembrare un meccanico degli anni '70.

Abbiamo anche preso delle caramelle duri e abbiamo fatto una passeggiata su un ponte pedonale che può essere descritto solo come estremamente spaventoso. Oscillava, si piegava e oscillava nell'aria in un modo che ha fatto odiare sia lei che me ogni singolo secondo su di essa. Ma siamo riusciti ad attraversare, abbiamo attraversato il percorso della gara ciclistica e improvvisamente ci siamo ritrovati dietro la stazione di Østerport, da dove finalmente potevamo dirigerci verso Fælledparken per l'ultima volta.

A quel punto avevo catturato tutti i Pokémon shiny che speravo all'inizio del weekend, e ora si trattava soprattutto di catturare quanti più extra possibile per avere qualcosa da scambiare più tardi. Al terzo giorno, avevamo entrambi preso ciò che volevamo, il che significava che potevamo goderci ancora di più l'esperienza e le persone. Eravamo doloranti e stanchi, quindi ci siamo separati un po' a volte, così uno di noi poteva camminare mentre l'altro poteva semplicemente rilassarsi. Il dolore e la stanchezza ci avevano colpiti, ma in qualche modo strano quasi avevano reso l'esperienza migliore. Sembrava la prova che ci eravamo davvero passati. Avevamo fatto il giro della città al vissuto. Avevamo preso, fatto irruzione, riso, sudato, maledetto le gambe doloranti e visto Copenaghen con i Pokémon Go occhiali.

Proprio come gli altri giorni, tutto è finito con Mega Mewtwo, e quando siamo usciti dal parco, riuscivamo a malapena a camminare. Ea aveva persino dovuto fermarsi al primo posto di soccorso perché il ginocchio le aveva ceduto all'improvviso, e abbiamo dovuto più o meno trascinarci fino alla stazione di Østerport, dove abbiamo preso il treno per tornare a Glostrup. La festa Pokémon Go era finita.

E che finale.

Probabilmente abbiamo vissuto una delle esperienze migliori della nostra vita durante questa celebrazione di Pokémon Go, che compirà 10 anni nel 2026. Il conteggio per tutto il weekend è stato che ho catturato 143 Shinies, camminato per quasi 70 chilometri in tre giorni e preso tutti i Shinies che avevo cercato, più qualche altro. Sono arrivato a casa a Vejle alle 21:30 di domenica sera e la mattina seguente ho dovuto fare il perito a Tornbjerg, quindi non c'era molto tempo per riposare. Ma onestamente, che esperienza. È stato fantastico.

E la cosa assurda è che i miei numeri erano solo una piccola goccia nell'enorme oceano Pokémon che Copenaghen era diventata quel weekend. Perché dopo, sono stati resi pubblici i numeri dell'intero evento, e sono quasi difficili da comprendere, anche quando eri proprio nel mezzo. Furono venduti 60.000 biglietti per il gioco a Fælledparken, a Copenaghen c'erano 74.275 partecipanti con biglietto e, in tutta la città, si registrarono 613.956 Pokémon Go giocatori. All'interno di Fælledparken, furono catturati 11.795.870 Pokémon; Durante la partita cittadina per i possessori di biglietti, furono catturati 50.780.984 persone; e in tutta Copenaghen, furono catturati in totale 78.644.331 Pokémon. Sono così tante piccole creature digitali che quasi ti dispiace per il Professor Willow se deve catalogarle tutte dopo.

Ma i numeri hanno senso se ci penso al weekend, perché mi è sembrato enorme. Non solo "ci sono molte persone in un parco" enorme, ma davvero come se un ulteriore livello fosse stato aggiunto a tutta Copenaghen per qualche giorno. Uno strato di raid, spawn, check-in, negozi LEGO, turisti, creatori di contenuti, gambe stanche, acquazzoni, un senso di comunità e adulti che, seriamente, inseguivano Unown intorno a un lago. Quello era il meglio diPokémon Go, perché la partita non si svolgeva solo al telefono. Si svolgeva in città, tra la gente, e in tutti quei piccoli momenti in cui iniziavi una conversazione con qualcuno perché entrambi vi stavate riparando dalla pioggia o aspettando che una hall di raid si riempisse.

Spero davvero che il Go Fest torni a Copenaghen. L'evento ha fatto il tutto esaurito in Europa per la prima volta, ed è stato anche il primo anno in cui tutti e tre gli eventi Go Fest in presenza hanno fatto tutto esaurito. Questo dice molto su quanto il gioco sia ancora forte, e su quanto le persone siano disposte a viaggiare, camminare, sudare, congelarsi, ricaricare il loro power bank e rovinarsi le ginocchia solo per farne parte. Tuttavia, l'esperienza dimostra anche che il Go Fest di solito cambia città ogni anno, quindi non sono sicuro che Copenaghen riceverà subito di nuovo questo onore. Ma possiamo sempre sperare. Fælledparken è andata benissimo, Copenaghen è andata benissimo, e l'intero intreccio tra città e gioco è stato uno dei migliori momenti del weekend.

Fortunatamente, il Go Fest non è ancora finito, perché il Go Fest Global si svolge l'11 e 12 luglio dalle 10:00 alle 19:00 ora locale, ed è gratuito per tutti gli allenatori che effettuano il login durante l'evento. Questo significa che tutti possono partecipare, anche chi non era in piedi a Fælledparken con le gambe doloranti e un telefono che si stava scaldando come una piccola patata tecnologica. L'evento globale sarà un'esperienza intensa, ma anche una celebrazione di ciò che Pokémon Go sa fare meglio. Fa uscire le persone a passeggiare, fa incontrare le persone, fa chiacchierare gli sconosciuti durante un diluvio e ricorda a persone come me perché ci sto ancora giocando, dieci anni dopo che qualcuno ha chiesto per la prima volta se qualcuno lo faceva ancora.

Sì, è vero.

E dopo quel weekend a Copenaghen, sono abbastanza sicuro che continueremo ancora per un po'. Andiamo!