Ci sono abbastanza console PlayStation 5 disponibili per il 2026, ma il loro prezzo è un'altra questione

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Il CEO di Sony, Hiroki Totoki, ha detto agli investitori in una recente conference sugli utili che i prezzi delle console PlayStation potrebbero essere modificati se i costi di produzione dell'hardware aumenteranno. Per fortuna, c'è abbastanza disponibilità di console per soddisfare la domanda per il resto del 2026, come riportato da Tweak Town.

"Ovviamente, l'aumento dei prezzi della memoria aumenterebbe il costo della lista di riferimenti, quindi il costo di produzione aumenterebbe. Se ciò portasse a trasferire i costi sui prezzi, ci sarebbe un grande impatto sui prezzi delle console da gioco. --- per l'anno solare 2026, il volume necessario è stato assicurato e, in una certa misura, abbiamo concordato il prezzo stesso."

Sony prevede di vendere meno PS5 nell'anno fiscale 2026 rispetto a quelle che ha fatto nell'anno fiscale 2025. La redditività rimane intatta per il periodo FY26, che ovviamente termina a marzo 2027.

"Prevediamo di basare le vendite dell'hardware PS5 nell'anno fiscale 2026 sul volume di memoria che possiamo procurare a prezzi ragionevoli e ci aspettiamo che la redditività hardware sia sostanzialmente la stessa dell'anno fiscale 2025."

Totoki ha chiarito che non c'è ancora un prezzo per PlayStation 6, poiché l'azienda sta osservando attentamente come il settore risponde alle continue carenze di RAM.